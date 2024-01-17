Уроженка Беларуси снялась в фильмах с Дженнифер Коннелли и Леа Сейду 17.01.2024, 18:48

Кадр из трейлера к фильму Bad Behavior. Источник: YouTube

И озвучила персонажа из мультсериала от HBO.

Уроженка Минска Даша Некрасова, которая сейчас живет в США, получила роли в фильмах с участием таких звезд, как Дженнифер Коннелли и Леа Сейду, сообщает «Беларусь и мир».

В частности, в 2023 году вышла на экраны черная комедия Bad Behavior («Плохое поведение») о сложных взаимоотношениях матери и дочери. В главных ролях в ней заняты Дженнифер Коннелли и Элис Энглерт. Даша Некрасова сыграла там манекенщицу Беверли. В одном из самых драматичных моментов фильма героиня Коннелли избила ее стулом.

Кроме того, в прошлом году Некрасова снялась во французской картине, которая дебютировала на кинофестивале в Венеции и скоро выйдет на экраны. Это фантастическая любовная драма La Bête («Зверь»), повествующая о будущем, где эмоции становятся угрозой. Главную роль сыграла известная французская актриса Леа Сейду. Даша Некрасова появилась в картине в роли Дакоты.

Также Некрасову пригласили сыграть еще в двух фильмах, которые вскоре увидит публика. Речь идет о фантастической драме www.rachelormont.com, где сыграли Хлоя Черри и Бетси Браун, и о комедии Consessions с Майклом Мэдсеном, Робом Риорданом и Джонатаном Прайсом.

К слову, приглашают Некрасову не только на съемки. Так, в минувшем году она озвучила одного из персонажей в мультсериале Fired on Mars — «Уволен на Марсе», вышедшем на стриминговом сервисе HBO Max. Голосом Даши говорил появляющийся в трех эпизодах второстепенный персонаж — член совета директоров космического стартапа Mars.ly по имени Лиз.

Добавим, что Даша Некрасова родилась в Минске в 1991 году в семье акробатов. Когда ей было четыре года, ее родители эмигрировали в США и стали жить в Лас-Вегасе. Девушка училась в средней школе Академии искусств Лас-Вегаса, которую окончила в 2008 году, а затем поступила в частный женский колледж Миллс в Окленде, штат Калифорния, где изучала социологию и философию.

В качестве артистки она начала свою карьеру со съемок в музыкальных клипах, затем стала играть в кино и писать сценарии фильмов. В 2018-м запустила подкаст Red Scare с соведущей Анной Хачиян, который был связан с левым движением.

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