Врачи и спасатели напомнили о правилах окунания в купель на Крещение 1 17.01.2024, 19:12

Кому лучше окунаться в ледяную воду?

В пятницу, 19 января, отмечается один из главных православных праздников — Крещение Господне. Накануне многие стараются окунуться в ледяную прорубь. Как должны быть оборудованы купели для безопасного окунания? Какие правила при этом следует соблюдать? А кому врачи и вовсе не советуют окунаться в ледяную воду? Разбирался портал «Здоровые люди».

Как должна быть оборудована купель

Места для купания должны быть оборудованы вдали от мест сброса сточных вод, других источников загрязнения. Дно — пологое, без резких перепадов, очищенное от растительности, другого мусора, коряг и предметов. Допустимая глубина — от 1,2 до 1,8 м. Более того, места для купания должны быть проверены на отсутствие водоворотов и течения более 0,5 м/с, рассказал начальник отдела водолазной подготовки Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Андрей Войтик.

— Вблизи купели должен быть оборудован спасательный пост, оснащенный необходимым снаряжением. Для обеспечения общественного порядка осуществляется дежурство нарядов милиции. Запрещено скапливание желающих окунуться на небольшом участке льда, а также купание лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, — отметил представитель МЧС.

Прорубь должна быть ограждена леером либо металлическим ограждением. Лестница или трап изготавливаются из металла либо из дерева. Поручни следует отделать грубым материалом либо бечевкой. В темное время суток сама купель и место подхода необходимо подсвечивать. Толщина льда у места оборудования купели должна быть не менее 15 см. Если же из-за климатических условий такое невозможно, то сход в купели происходит с берега. У выхода из нее необходимо наличие теплого отапливаемого помещения, добавил спикер.

Как правильно окунаться в купель

Что касается рекомендации по купанию, окунаться специалисты рекомендуют в специально оборудованных для этого местах, рядом с которыми организовано дежурство спасателей.

Прежде чем окунуться в прорубь, необходимо разогреть и растереть тело, выполнить несколько интенсивных упражнений. К проруби следует подходить в нескользящей обуви, быть максимально осторожным, так как поверхность может быть скользкой.

Окунаться следует по шею. Нырять с головой в ледяную воду нельзя, так как это может стать причиной спазма сосудов головного мозга. Плавать также не рекомендуется, а пребывание в холодной воде не должно превышать одну минуту.

После выхода нужно разогреть тело, хорошо растереть полотенцем, идти в обогреваемую раздевалку, переодеться в сухую одежду, выпить травяной или ягодный чай.

Категорически нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать, нырять, прыгать в прорубь, подавать сигналы ложной тревоги, загрязнять, засорять водные объекты, собираться группами у края полыньи и заходить за ограждение. Окунать детей необходимо только под присмотром взрослых, подчеркнул Андрей Войтик.

В свою очередь, главный водолазный специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО «ОСВОД» Александр Галицкий напомнил, что к окунанию следует подготовиться заранее: взять из дома термос с горячим чаем и обязательно одеться по погоде, при себе необходимо также иметь запасной комплекс сухого белья.

— Перед совершением омовения желательно не пить жидкости, потому что при понижении температуры организм старается от нее избавиться. Спускаться в купель по трапу следует спиной, обращать внимание, куда ставите ноги и где держите руки. Перед омовением обувь нужно снять, чтобы потом судорожно не искать ее на морозе плавающую в купели, — сказал он.

Александр Галицкий рассказал также, что в Минске на Крещенские купания будут организованы три площадки: на спасательных станциях «Дрозды», «Комсомольское озеро» и «Цнянка». По традиции купания начнутся в 18.00 18 января и продлятся до 00.00 19 января.

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

По словам заведующего подстанцией № 11 Городской станции скорой медицинской помощи Евгения Юдакова, медицинскими противопоказаниями к окунанию являются:

острые заболевания;

хронические патологии;

возраст детей до 7 лет;

возраст 70 и более лет;

беременность.

— Что касается хронических заболеваний, окунание в холодную воду может привести к их обострениям. С осторожностью следует это делать людям с артериальной гипертензией, с перенесенным в прошлом инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения, при наличии неврологических заболеваний (при эпилепсии холодная вода может спровоцировать приступы), — подытожил Юдаков.

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