закрыть
17 января 2024, среда, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врачи и спасатели напомнили о правилах окунания в купель на Крещение

1
  • 17.01.2024, 19:12
Врачи и спасатели напомнили о правилах окунания в купель на Крещение

Кому лучше окунаться в ледяную воду?

В пятницу, 19 января, отмечается один из главных православных праздников — Крещение Господне. Накануне многие стараются окунуться в ледяную прорубь. Как должны быть оборудованы купели для безопасного окунания? Какие правила при этом следует соблюдать? А кому врачи и вовсе не советуют окунаться в ледяную воду? Разбирался портал «Здоровые люди».

Как должна быть оборудована купель

Места для купания должны быть оборудованы вдали от мест сброса сточных вод, других источников загрязнения. Дно — пологое, без резких перепадов, очищенное от растительности, другого мусора, коряг и предметов. Допустимая глубина — от 1,2 до 1,8 м. Более того, места для купания должны быть проверены на отсутствие водоворотов и течения более 0,5 м/с, рассказал начальник отдела водолазной подготовки Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Андрей Войтик.

— Вблизи купели должен быть оборудован спасательный пост, оснащенный необходимым снаряжением. Для обеспечения общественного порядка осуществляется дежурство нарядов милиции. Запрещено скапливание желающих окунуться на небольшом участке льда, а также купание лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, — отметил представитель МЧС.

Прорубь должна быть ограждена леером либо металлическим ограждением. Лестница или трап изготавливаются из металла либо из дерева. Поручни следует отделать грубым материалом либо бечевкой. В темное время суток сама купель и место подхода необходимо подсвечивать. Толщина льда у места оборудования купели должна быть не менее 15 см. Если же из-за климатических условий такое невозможно, то сход в купели происходит с берега. У выхода из нее необходимо наличие теплого отапливаемого помещения, добавил спикер.

Как правильно окунаться в купель

Что касается рекомендации по купанию, окунаться специалисты рекомендуют в специально оборудованных для этого местах, рядом с которыми организовано дежурство спасателей.

Прежде чем окунуться в прорубь, необходимо разогреть и растереть тело, выполнить несколько интенсивных упражнений. К проруби следует подходить в нескользящей обуви, быть максимально осторожным, так как поверхность может быть скользкой.

Окунаться следует по шею. Нырять с головой в ледяную воду нельзя, так как это может стать причиной спазма сосудов головного мозга. Плавать также не рекомендуется, а пребывание в холодной воде не должно превышать одну минуту.

После выхода нужно разогреть тело, хорошо растереть полотенцем, идти в обогреваемую раздевалку, переодеться в сухую одежду, выпить травяной или ягодный чай.

Категорически нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать, нырять, прыгать в прорубь, подавать сигналы ложной тревоги, загрязнять, засорять водные объекты, собираться группами у края полыньи и заходить за ограждение. Окунать детей необходимо только под присмотром взрослых, подчеркнул Андрей Войтик.

В свою очередь, главный водолазный специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО «ОСВОД» Александр Галицкий напомнил, что к окунанию следует подготовиться заранее: взять из дома термос с горячим чаем и обязательно одеться по погоде, при себе необходимо также иметь запасной комплекс сухого белья.

— Перед совершением омовения желательно не пить жидкости, потому что при понижении температуры организм старается от нее избавиться. Спускаться в купель по трапу следует спиной, обращать внимание, куда ставите ноги и где держите руки. Перед омовением обувь нужно снять, чтобы потом судорожно не искать ее на морозе плавающую в купели, — сказал он.

Александр Галицкий рассказал также, что в Минске на Крещенские купания будут организованы три площадки: на спасательных станциях «Дрозды», «Комсомольское озеро» и «Цнянка». По традиции купания начнутся в 18.00 18 января и продлятся до 00.00 19 января.

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

По словам заведующего подстанцией № 11 Городской станции скорой медицинской помощи Евгения Юдакова, медицинскими противопоказаниями к окунанию являются:

острые заболевания;

хронические патологии;

возраст детей до 7 лет;

возраст 70 и более лет;

беременность.

— Что касается хронических заболеваний, окунание в холодную воду может привести к их обострениям. С осторожностью следует это делать людям с артериальной гипертензией, с перенесенным в прошлом инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения, при наличии неврологических заболеваний (при эпилепсии холодная вода может спровоцировать приступы), — подытожил Юдаков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»