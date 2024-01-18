Диетолог назвала сало очень хорошим продуктом для здоровья 5 18.01.2024, 14:10

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И объяснила, какое является самым полезным.

Врач Татьяна Жаровская рассказала, что сало полезно для человеческого организма как богатый источник арахидоновой кислоты – полиненасыщенной жирной кислоты, ценной для клеточных мембран.

«Если мы говорим о качественном сале, то в небольшом количестве его можно назвать очень хорошим продуктом для здоровья», – поделилась медик.

Жаровская подчеркнула: качество сала является принципиально важным показателем, когда речь заходит о его пользе для организма. По словам эксперта, в пищу следует употреблять сало, производитель которого хорошо известен и в нем не приходится сомневаться. Дело в том, что при выращивании свиней могут использоваться нежелательные препараты, которые затем могут оказаться в продукте.

«Жиры, которые находятся в сале, накапливают в своем составе не только полезные вещества, например, жирорастворимые витамины А и D, но и токсичные, а также антибиотики и гормональные препараты», - предупредила специалистка.

Также врач посоветовала избегать употребления сала, которое неоднократно замораживалось, перетапливалось в смалец или как-то еще термически обрабатывалось, либо долго пребывало на воздухе. В этих случаях содержащийся в нем жир окисляется, становясь потенциально опасным. Употребление такого продукта может усилить в организме оксидативный стресс, с которым связано развитие многих заболеваний.

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