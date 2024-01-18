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В Барановичах провели показательное задержание учащегося местного колледжа

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  • 18.01.2024, 17:31
  • 3,364
В Барановичах провели показательное задержание учащегося местного колледжа

Фотофакт.

В Беларуси продолжается практика показательных судов и задержаний. В Барановичском технологическом колледже в присутствии учащихся прокуратура взяла под стражу 17-летнего парня.

Согласно материалам дела, учащийся Пружанского государственного аграрно-технического колледжа в ноябре 2023 года устроился на работу «закладчиком». В начале января он забрал более 10 грамм альфа-PVP из «мастер-клада», приехал в Барановичи и сделал пять закладок.

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