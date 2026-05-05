В Петербурге вслед за Москвой отключат интернет перед 9 мая 5.05.2026, 0:57

Кремль панически боится атаки ВСУ.

Жители Санкт-Петербурга, как и москвичи, останутся без интернета в период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом горожан предупреждают операторы связи и банки. Утром об аналогичных ограничениях, а также о блокировке смс-сообщений до 9 мая провайдеры оповестили жителей Москвы.

Уведомления о предстоящих блокировках сети «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий» петербуржцам присылают «Мегафон», Yota и Сбербанк. Последний также предупреждает, что могут возникнуть перебои с получением смс. Людям советуют в эти дни использовать Wi-Fi и отмечают, что ограничения «направлены на обеспечение безопасности». 9 мая на Невском проспекте пройдет шествие «Бессмертного полка», а на Дворцовой площади в честь госпраздника будет организован парад, вход на который будет ограничен, отмечает «Ротонда».

По информации издания, остальные операторы пока не информировали пользователей о возможном «глушении» интернета. «Операторов не всегда могут проинформировать заранее о них [блокировках интернета], так как ограничения вводятся не нами лично, то и точного плана нет», — заявили в поддержке «Т-Мобайла».

Аналогичные предупреждения жителям Москвы в понедельник рассылали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2. «Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщали абонентам «Билайна». Москвичей предупредили, что не будут работать и смс-сообщения.

