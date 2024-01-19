В Брянской области РФ дрон атаковал нефтебазу: вспыхнул мощный пожар 19.01.2024, 9:48

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Город Клинцы недалеко от границы с Беларусью заволокло черным дымом.

Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцы Брянской области. Россияне заявили об атаке беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram и Минобороны РФ.

Российское Министерство обороны отчиталось, что якобы в Брянской области ночью 19 января был уничтожен беспилотник. Традиционно обвинили Украину.

При этом губернатор региона написал, что якобы была попытка атаки на объекты на территории города Клинцы. Богомаз утверждает, что дрон был ликвидирован средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы.

По его словам, произошло возгорание резервуаров, а пострадавших нет.

В сети же публикуют кадры сильного пожара на нефтебазе. Пожар сопровождается задымлением.