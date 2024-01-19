Беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод

Беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод3
- 19.01.2024, 10:25
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Удар нанесен по площадке возле цеха по смешиванию порохов.
В России пожаловались на атаку дрона на Тамбовский пороховой завод. Неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории предприятия.
Об этом сообщили в российских Telegram-каналах.
Атака была работой украинских военных по вражеским объектам. Об этом «24 Каналу» сообщили источники в спецслужбах Украины.
Как отмечается, атака на пороховой завод произошла накануне в четыре часа утра. БПЛА упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, однако персонал для безопасности эвакуировали.
На предприятии ранее уже происходили взрывы, в частности, в июне и ноябре прошлого года. В первом случае погибли четыре человека, а причиной взрыва якобы был человеческий фактор.
Также в ночь 19 января неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу в Клинцах в Брянской области. Там загорелся мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить.