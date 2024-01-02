В Киеве из-за удара россиян горят три многоэтажки

В Киеве из-за удара россиян горят три многоэтажки4
- 2.01.2024, 11:09
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Число пострадавших выросло до 20.
В Киеве в результате ракетной атаки России во вторник утром, 2 января, загорелись как минимум три многоэтажных жилых дома. Количество пострадавших в Соломенском районе возросло до 20, сообщил мэр Виталий Кличко.
По его словам, спасатели деблокировали 17 человек. Из дома вывели 117 жителей, госпитализировали 19 человек.
Киевская городская военная администрация рассказала о последствиях удара в районах Киева по состоянию на 09:05:
в Соломенском — горят две многоэтажки;
в Деснянском — предварительно, загорелся супермаркет;
в Дарницком — повреждены нежилые помещения;
в Голосеевском и Шевченковском — обломки упали на открытой территории;
в Печерском — на крышу девятиэтажки, еще один жилой дом и частный;
в Оболонском — горит жилой дом, обломки упали на территорию нежилой застройки и складских помещений;
в Подольском — горит территория рынка; повреждена газовая труба, остатки ракеты упали на нежилую застройку. Также, возможно, есть возгорание жилого дома.
На местах атаки работают экстренные службы. Информацию о пострадавших уточняют.
Из-за ракетного удара в нескольких районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. ДТЭК обещал вернуть свет после завершения атаки.