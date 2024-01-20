ВСУ ликвидировали «легендарного» оккупанта 1 20.01.2024, 8:46

6,086

Воевал в Африке и Сирии и захватывал Бахмут.

На Херсонщине воины Сил обороны Украины ликвидировали наемника ЧВК «Вагнер» из Башкортостана. В России оккупанта назвали «легендарным».

Он успел побывать в качестве наемника в Сирии и на Африканском континенте, захватывал Бахмут, но на Херсонщине украинские воины закончили его «карьеру». На сообщения о ликвидации оккупанта обратил внимание блогер Necro Mancer.

«Легендарный наемник ЧВК Вагнер, башкирский нефтекамец Низамов Рустам Робертович 1992 года рождения прошел Сирию, ЦАР, Мозамбик, Ливию, Бахмут, добрался до Херсонской области и на этом история его жизнедеятельности завершилась», – лаконично прокомментировал Necro Mancer ликвидацию оккупанта.

Судя по появившемуся в сети некрологу, и в Сирии, и в странах Африки, и в районе Бахмута на Донетчине оккупант искал некое «свое наследие». Но украинские воины положили конец «поискам».

За участие в войнах, развязанных либо активно раздуваемых РФ, наемник собрал внушительную коллекцию наград – как от российского государства, так и от властей ЦАР, а также марионеточных кремлевских прокси «Л/ДНР».