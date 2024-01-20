«Это конец России»: лидер протестов мощно обратился к народу Башкортостана 20.01.2024, 14:57

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Известный в республике артист озвучил национальные требования.

В столице Башкортостана, Уфе, 19 января прошла повторная акция протеста в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова.

В поддержку Алсынова выступил известный башкирский певец Алтынай Валитов. Он записал эмоциональное видеообращение, передает «24 Канал».

Валитов подчеркнул, что осужденный Алсынов был национальным героем, сражавшимся за башкирский язык и башкирские земли. Именно благодаря ему удалось отстоять горы Куштау и прекратить золотодобычу в деревнях.

«Алсынова обвинили в национализме, но корнем всех проблем является именно российский национализм», — заявил один из духовных лидеров протестов в Башкортостане.

По словам Валитова, башкиров притесняют по национальному признаку во всех сферах, в частности могут уволить с работы.

«Почему россияне в Уфе ходят со словами «Россия – для россиян» и их не сажают? А башкира, выступающего в защиту своего народа, на своей земле сажают. Почему?!», – со слезами на глазах сказал Валитов.

Дальше известный в республике певец сам и ответил на свой вопрос. Все потому, что башкиры являются нацменьшинством. Если они это проглотят, исчезнет народ с тысячелетней историей. Потому этого не будет.

«Это и есть конец многонациональной страны», – подытожил Валитов.

В российских СМИ сообщили, что к Алтынаю Валитову приходили силовики и провели обыск. По какому делу были «следственные действия», пока неизвестно.