Белорусский актер снялся в фильме, получившем четыре награды в Каннах
- 20.01.2024, 18:38
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Речь идет о драме «Зона интересов».
Эмиграция активизировала творческие поиски белорусских актеров, которых все чаще можно встретить в фильмах зарубежных режиссеров. Очередная находка — актер Андрей Исаев, снявшийся в картине британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов» о коменданте концлагеря Аушвиц Рудольфе Хессе, заметил телеграм-канал «Священный Белавуд».
В фильме «Зона интересов» Андрей Исаев снялся в роли садовника Бронека.
Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2023 года, а также номинировался на премии Европейской киноакадемии и «Золотой глобус».
Сам Андрей из Бреста, в Польшу эмигрировал после 2020 года. Здесь он занимается творчеством: рисует и играет в кино.