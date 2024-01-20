закрыть
20 января 2024, суббота, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский актер снялся в фильме, получившем четыре награды в Каннах

  • 20.01.2024, 18:38
  • 1,576
Белорусский актер снялся в фильме, получившем четыре награды в Каннах

Речь идет о драме «Зона интересов».

Эмиграция активизировала творческие поиски белорусских актеров, которых все чаще можно встретить в фильмах зарубежных режиссеров. Очередная находка — актер Андрей Исаев, снявшийся в картине британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов» о коменданте концлагеря Аушвиц Рудольфе Хессе, заметил телеграм-канал «Священный Белавуд».

В фильме «Зона интересов» Андрей Исаев снялся в роли садовника Бронека.

Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2023 года, а также номинировался на премии Европейской киноакадемии и «Золотой глобус».

Сам Андрей из Бреста, в Польшу эмигрировал после 2020 года. Здесь он занимается творчеством: рисует и играет в кино.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко