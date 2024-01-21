Беспилотники поразили в Туле военный завод, производящий «Панцирь-С1» 1 21.01.2024, 10:08

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Стали известны новые детали мощной атаки дронов.

В воскресенье ночью, 21 января, мощные взрывы сотрясли российскую Тулу.

«Апостроф» собрал в одном материале всю актуальную информацию.

По данным российских Telegram-каналов, мощные взрывы ночью прогремели в Пролетарском районе Тулы.

Источники утверждают, что дроны поразили территорию завода «Щегловский вал», который, среди прочего, занимается производством зенитных ракетных комплексов.

Уточняется, что Пролетарский район Тулы атаковали БПЛА. После серии взрывов начался масштабный пожар, а огненный столб был виден из нескольких локаций.

Местные жители после «бавовны» начали публиковать видеоролики с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать взрывы в городе. В пабликах также уточняют, что военный завод «Щегловский вал», кроме ЗРК, занимается производством комплексов «Панцирь-С1», которые являются частью российской ПВО.