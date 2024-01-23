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Умер основатель Boney M и автор хита Rasputin Фрэнк Фариан

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  • 23.01.2024, 20:07
  • 2,668
Умер основатель Boney M и автор хита Rasputin Фрэнк Фариан
Фрэнк Фариан

Он скончался в возрасте 82 лет.

В возрасте 82 лет умер известный немецкий музыкальный продюсер Фрэнк Фариан. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей Фариана.

Сообщается, что Фариан умер в своем доме в Майами. Два года назад ему сделали операцию — установили сердечный клапан.

Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) был одним из самых успешных музыкальных продюсеров мира. Он сотрудничал с такими звездами мировой поп-рок-сцены, как Meat Loaf, Stevie Wonder и многими другими. Мировую известность получил после основания Boney M в 1970-х годах. Для группы он написал такие хиты, как Daddy Cool, Rasputin и Brown Girl in the Ring.

Фариан получил престижные награды за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии, в том числе три American Music Award, германский аналог Grammy — Echo, несколько наград Goldene Europa, британские Carl Alan Award, Brit Award и др.

В интервью немецкому информационному агентству DPA Фариан как-то признался, что успех для него стал огромным сюрпризом и поначалу он не верил, что сможет достичь его.

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