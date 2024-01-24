Идеологический провал Кремля Андрей Окунь

24.01.2024, 11:45

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Андрей Окунь

То ли еще будет.

Пришло время подвести нелицеприятный для российской власти итог: война не интересует россиян. Не увлекает Бахмут, не волнует Авдеевка, не занимают обстрелы Харькова, Киева и Одессы, не привлекает внимание даже очередное село, захваченное армией России. Все это находится далеко на периферии гражданских интересов.

«СВО» для большинства россиян сейчас — хмурый фон, немного надоевший своим негативом. И это можно считать идеологическим провалом путинского режима. Власть так и не смогла мотивировать жителей России на активную поддержку «спецоперации».

Разумеется, режиму выгодно, когда люди в принципе стараются не замечать происходящего где-то в далеких Донбассах. Однако пассивность населения на этом патриотическом поприще уж слишком запредельная. Недаром то и дело какой-нибудь пропагандист рвется от криков о том, что народ в России неправильный, неотзывчивый и не сопереживающий «нашим мальчикам» в правильном объеме.

Что же интересует жителей России больше, чем война? Цены на бензин, яйца и всю остальную продукцию, заметно подорожавшую с прошлого года. Людей волнует рост коммунальных платежей и прорывы систем отопления, как в Подмосковье или Новосибирске.

Другими словами, россиян начала намного больше интересовать внутренняя жизнь — вот он, важнейший политический итог последних тяжелых двух лет. В том числе и война повлияла на это: заниматься политикой банально стало слишком опасно. Сейчас уже непонятно, что и как надо говорить, чтобы тебя не заподозрили в предательстве Родины, а вот критиковать региональных князьков пока еще можно. Так что неудивительно, что под конец второго года «спецоперации» боевые действия отошли далеко на задний план. То ли еще будет.

Андрей Окунь, t.me