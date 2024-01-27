WP: США изменили стратегию помощи Украине 2 27.01.2024, 11:57

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В ней появился важный нюанс.

Администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, которая уменьшит акцент на деоккупации территорий и сосредоточится на помощи отразить новые российские наступления, в частности на укреплении Вооруженных сил и экономики Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

План резко отличается от того, что было в прошлом году, когда Соединенные Штаты Америки и союзники направили тренеров и современное оборудование, надеясь, что это поможет быстро оттеснить российские войска.

Сейчас идея заключается в том, чтобы Украина удерживала свои позиции на поле боя, но стала намного сильнее к концу 2024 года.

Планы США являются частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, которые поддерживают Украину, обещая ей долгосрочную безопасность и экономическую поддержку - как ввиду необходимости, учитывая «неутешительные результаты прошлогоднего контрнаступления и убеждение, что аналогичные усилия в этом году, вероятно, принесут такой же результат, так и как демонстрация непоколебимой решимости диктатору России Владимиру Путину».

Каждая сторона готовит документ, в котором изложены ее конкретные обязательства на период до десяти лет в будущем. В качестве примера WP напомнило о соглашении между Британией и Украиной, которое предусматривает вклад в «морскую безопасность, воздушное пространство, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику», а также фискальную поддержку и доступ к ее финансовому сектору. Также ожидается, что следующее соглашение будет подписано с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Этой весной администрация надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, над которыми сейчас работает Государственный департамент с благословения Белого дома - при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиард долларов будет одобрен неуступчивым Конгрессом», - пишет издание.

Что будет гарантировать документ

Как рассказали американские чиновники, документ будет гарантировать:

поддержку краткосрочных военных операций;

развитие будущих украинских Вооруженных сил, способных сдерживать российскую агрессию;

содержать конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины;

обещания, которые будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

В частности ожидается, что помощь станет перспективной даже если Дональд Трамп выиграет свою кампанию по переизбранию на второй срок.

В то же время отмечается, что стратегия не будет заключаться только в «построении оборонительных окопов».

Запад надеется, что в 2024 году Украина не будет терять территорий, а Киев сосредоточится на тактике, в которой его войска в последнее время достигли большего успеха:

обстрелы на большие расстояния, в частности французскими крылатыми ракетами;

сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из украинских портов;

связывание российских сил в Крыму с помощью ракетных ударов и диверсионных спецопераций.

Переговоры с Россией

Американские политики ожидают в конце концов переговоров между Украиной и Россией, впрочем, не надеются, что Путин будет настроен на диалог в этом году, поскольку рассчитывает на победу Трампа в предстоящих президентских выборах и уменьшение помощи Украине.

«Трамп, который давно заявляет об особых отношениях с Путиным, несколько месяцев назад сказал, что если он вернется в Белый дом, то «решит эту войну за один день, за 24 часа». В телевизионном интервью на прошлой неделе Зеленский назвал это заявление «очень опасным» и пригласил Трампа в Киев, чтобы поделиться любым планом, который тот может иметь», - добавляет WP.