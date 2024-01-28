Ушел из жизни депутат Независимости Николай Аксамит 1 28.01.2024, 13:25

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Николай Аксамит

Ему было 69 лет.

Депутат Независимости Николай Аксамит умер в Волковыске, ему было 69 лет.

Как стало известно «Радыё Свабода», смерть произошла после запланированной операции.

Николай Аксамит окончил Минский театрально-художественный институт, был художником-оформителем. В 1990 году он был избран депутатом Верховного Совета БССР 12-го созыва от Волковысского городского избирательного округа № 248.

В 1990 году участвовал в разработке декларации о государственном суверенитете, голосовал за провозглашение независимости Беларуси 25 августа 1991 г. Был членом Комиссии Верховного Совета по образованию, культуре и сохранению исторического наследия.

11-12 апреля 1995 года участвовал в голодовке депутатов оппозиции БНФ против инициированного Лукашенко «референдума» об упразднении белорусского языка как единственного государственного, упразднении статуса государственных символов бело-красно-белого флага и герба «Погоня», интеграции с Россией и праве президента распускать парламент. Был жестоко избит подразделениями КГБ и МВД.

Работал в правозащитном центре «Аслона».

В 2004 году был доверенным лицом Николая Автуховича на выборах в палату представителей. После выборов две недели держал голодовку в знак протеста против фальсификации итогов голосования.

В 2018 году был награжден медалью Рады БНР к 100-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.