Франция стала чемпионом Европы по гандболу 29.01.2024, 4:56

Французы в овертайме победили датчан.

Сборная Франции стала чемпионом Европы по гандболу среди мужчин.

В решающем матче французы обыграли национальную команду Дании со счетом 33:31.

Основное время завершилось вничью 27:27, поэтому сильнейшего пришлось определять в овертайме, где Франция дожала Данию.

Франция в четвертый раз в истории стала чемпионом Европы. Перед этим французы выигрывали континентальное первенство в 2006, 2010 и 2014 годах.

Бронзовым призером стала Швеция, которая в матче за третье место победила Германию со счетом 34:31.

Франция — Дания 33:31 (14:14, 13:13, 6:4)