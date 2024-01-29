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Ермак заявил о «мощном шаге» к встрече Зеленского и Орбана

  • 29.01.2024, 20:30
Ермак заявил о «мощном шаге» к встрече Зеленского и Орбана
Андрей Ермак

Глава МИД Венгрии приехал в Ужгород.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с главой МИД Венгрии показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

Об этом Ермак заявил для СМИ после переговоров в Ужгороде, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях», - сказал Ермак.

По словам руководителя ОП, конкретные даты не обсуждались, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее.

Ермак также отметил: Киев заинтересован в том, чтобы предстоящая встреча закончилась «конкретными результатами».

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.

После этого он отправился на переговоры в Ужгород, где одним из основных вопросов была подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

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