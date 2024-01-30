Почему от пива растет живот? 7 30.01.2024, 11:38

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Врач раскрыл неизвестный факт.

Пивной живот, который выделяется на фоне всего тела, видел в своей жизни каждый человек, однако мало кто знает, почему он появляется и как это объяснить. «Главред» рассказал, почему от пива растет живот у женщин и мужчин.

Почему от пива растет живот

Врач Юрий Габорец в своем блоге в ТикТок рассказал, как и почему появляется пивной живот. Первой причиной он называет состав пива. Оказывается, хмель, из которого производят пиво, содержит фитоэстроген. Это женский гормон, который способен формировать женскую фигуру - бедра, живот. Также он снижает либидо у мужчин.

Как пиво влияет на набор веса

Пиво содержит существенное количество калорий, на 100 мл - более 40 калорий. Постоянное превышение дневной калорийной нормы может привести к накоплению жира, в том числе в области живота.

Также алкоголь, содержащийся в пиве, возбуждает центр голода в мозге и вызывает желание параллельно есть. Как правило, эта еда не совсем правильная и, таким образом, лишние калории снова откладываются в «запас».

Эффект пивного живота

Пиво способствует задержке жидкости в организме, вызывая отечность и увеличивая объем живота. Этот эффект особенно заметен при регулярном употреблении пива.

К тому же, регулярное употребление пива может вызывать нарушения сна. Недостаток сна связан с увеличением уровня гормона голода и снижением уровня гормона сытости, что может стимулировать переедание и, как следствие, также набор веса в области живота.

Важно отметить, что индивидуальные особенности метаболизма, образ жизни и питания также влияют на то, как организм реагирует на употребление пива. Умеренное потребление и соблюдение баланса между калорийами и физической активностью могут помочь предотвратить нежелательное набирание веса.