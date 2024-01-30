Генерал СБУ: НАТО ударит по РФ сотней томагавков 1 30.01.2024, 11:42

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Виктор Ягун

Коллаж: Главред

Едва ее войска подойдут к Сувалкскому коридору.

Угрозы России, которые поступают от агрессора странам Запада на всех уровнях, привели к тому, что цивилизованное мировое сообщество решило проверить способность войск НАТО отразить потенциальное нападение оккупантов. Альянс проводит крупнейшие за последние 40 лет учения и напоминает Москве, что ее авантюристская риторика и военные действия, как показала война против Украины, приводят к усилению западного мира и его союзников.

В интервью «Главреду» генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун проанализировал сценарий нападения РФ на страны Балтии, объяснил, при какой ситуации заработает 5-я статья НАТО, назвал возможные сроки атаки россиянами Сувалкского коридора и сделал прогноз о том, как ответит Альянс на возможное нападение российских оккупантов.

- Североатлантический альянс начал крупнейшие со времен Холодной войны военные учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. Западная пресса пишет, что во время маневров будут имитироваться нападение РФ и запуск 5 статьи Альянса. Как вы думаете, насколько серьезной является угроза нападения России на восточный фланг НАТО?

- Россияне - сумасшедшие, но у них нет ресурсов, чтобы начать кампанию.Чтобы появилась возможность прибегнуть к подобным провокациям, которых действительно может быть очень много, России кровь из носу нужна приостановка военных действий в Украине. У Кремля уже мало времени, он может устроить провокации только до вступления Швеции в НАТО. Интеграция Швеции в Альянс приведет к тому, что Москве полностью перекроют кислород в Балтийском море, а Калининградский анклав в военном плане будет фактически отрезан от России. Это станет огромной и очень чувствительной проблемой для россиян - они не будут понимать, что делать.

И именно в этом районе у России есть возможность попытаться организовать прорыв к Сувалкскому коридору. Я там был несколько раз, знаю эту местность и могу сказать, что перспективы у россиян очень сомнительные. В ситуации, когда они полгода с огромными потерями брали Бахмут и уже несколько месяцев пытаются оккупировать Авдеевку, сложно представить, на что они рассчитывают в Сувалкском коридоре. Там уже начинают строить бетонные заграждения, а Польша и Литва проведут совместные учения со слаживанием. Союзники готовятся к опасным сценариям.

- Россия может прибегнуть лишь к гибридным атакам на восточном фланге НАТО, но вряд ли способна к полномасштабной военной операции?

Zhyzhemsky, 09:39

- По моему мнению, на этом этапе россияне способны только к гибридным атакам. Они увязли в Украине, и параллельные военные действия станут самоубийством. Но если в Москве решили, что их войскам все-таки надо самоубиться, уже после марта они могут мобилизовать 500 000 человек, вооружить их дубинками или такими автоматами, которые давали для войны против украинцев, и дать команду на какой-то штурм. И тогда вопрос Российской Федерации будет навсегда решен.

Трудно понять, на что надеется Россия, потому что одномоментный удар 100 ракетами Tomahawk (согласно концепции Альянса, может быть применено даже 500 ракет) по территории Российской Федерации приведет к немного другим последствиям, чем удар украинских дронов по нефтеперерабатывающему комбинату в Санкт-Петербурге. Вероятно, Москва спешит, потому что каждый день НАТО без остановки готовится к ее агрессии.

На самом деле Россия уже ведет гибридную войну против Запада. Война идет в агентурной, информационной, кибернетической и других сферах. Мы уже видели провокации на границе с мигрантами и действия российских самолетов и кораблей, которые никому не отчитываются о своих маневрах в районе Балтийского моря. В подтверждение этому приведу интересный пример, о котором мало кто писал. Недавно россияне тестировали работу своего РЭБ в Калининградской области и полностью отключили от GPS Сувалкский коридор. Работа GPS критически важна для некоторых структур НАТО - они это уже начали понимать и переходят на Starlink. Так вот, если россияне применят средства радиоэлектронной борьбы из Калининграда и Беларуси, в Сувалкском коридоре вместе с GPS-сигналом могут исчезнуть Интернет и мобильная связь.

В общем, Россия может воспользоваться фактическим безвластием в США в период с 5 ноября 2024 года по 21 января 2025 года и атаковать страны Балтии. В Соединенных Штатах не смогут принимать определенные решения, а в Европе возникнут дискуссии. Возможно, Россия хочет использовать именно этот период, потому что другой возможности у нее уже не будет.

- Страны Балтии построят на границе с Россией и Беларусью линии из бункеров, чтобы защититься от потенциального нападения. Эстонские журналисты указали, что цель укреплений - сдержать нападение и дождаться, пока союзники придут на помощь. Смогут ли страны Балтии выдержать натиск и дождаться подмоги?

- Страны Балтии в случае нападения не сдержат натиск, но им не обязательно это делать, потому что концепция НАТО по их защите изменилась еще с апреля позапрошлого года. До апреля 2022-го концепция была очень проста: Латвия, Литва и Эстония пытаются сдержать врага, а через месяц НАТО со всей своей мощью прибывает и освобождает страны даже в том случае, если их оккупируют. Однако все изменилось после того, как все увидели последствия оккупации Российской Федерацией небольших городков возле Киева: Ирпеня, Бучи и Гостомеля. И тогда руководители стран Балтии задали Альянсу ряд вопросов. Вы хотите, чтобы мы месяц были в оккупации и нас всех вырезали? Вы через месяц придете и будете проводить эксгумацию тел наших военных и политических деятелей? Мы на такое не согласны.

В НАТО решили изменить концепцию, и теперь она будет работать следующим образом: если Россия начнет концентрировать войска у границ стран Балтии, а с помощью агентуры и технических средств выяснится информация о ее возможном нападении уже через несколько дней, Москва получит предупреждение. Кремль предупредят о том, что если российские войска не будут отведены от границ, Альянс не будет ждать нападения, а нанесет по России превентивный удар.

По новой концепции в НАТО не собираются ждать месяц для того, чтобы освобождать страны Балтии в случае их оккупации. Численность войск Альянса в этих странах увеличивается каждый день. Немецкая бригада появится в Литве, в Эстонии также будет усиление натовского контингента. Усиливается Альянс и в других странах: в Польше накапливаются военные подразделения США, а в Финляндии разворачиваются американские базы.

- Таким образом, в случае нападения России на страны Балтии сразу сработает 5 статья НАТО?

- Да.

- Насколько серьезными могут быть угрозы странам постсоветского пространства со стороны РФ?

- Думаю, что страны постсоветского пространства могут столкнуться с самыми большими угрозами. В краткосрочной перспективе есть угрозы для Грузии и Армении. Часть Грузии уже оккупирована, а внутри государства все больше поднимают голову пророссийские силы. На территории Армении находятся российские войска: там возможен сценарий, когда пророссийская оппозиция обратится за помощью к базе РФ, которая захватит государственные органы и осуществит переворот. Отдельный случай - это Молдова, которую сейчас серьезно прикрывает Украина.

В будущем есть угроза для Казахстана. На российском телевидении уже говорят о том, что Казахстана будто бы вообще не существовало, и что это искусственно созданная страна. Риторика такая же, какой раньше была об Украине - мол, нет такой нации, как казахи, они все «русские, малороссы», какие-то непонятные племена, которые туда-сюда ходили, а «русские» их объединили. Пропагандисты в РФ, как настоящие фашисты, уже отрицают и существование узбекской и азербайджанской наций.

В последнее время Китай все больше занимается странами Центральной Азии, и очень интересно, как будет реагировать Пекин, если Россия рискнет напасть на Казахстан.

Именно поэтому Россия до сих пор не решается на определенные шаги в Центральной Азии. В Москве понимают, к чему это может привести.

- Это было бы прямое столкновение интересов Китая и РФ? К каким шагам прибегнул бы Пекин?

- Да, это было бы столкновение их интересов. Более того, Китай поддержал территориальную целостность Казахстана. И вообще, это уже была бы дестабилизация на границах КНР с определенными событиями, которые могли бы перекинуться на территорию самого Китая. Пекину это не нужно.

В целом, я не верю, что Россия находится под внешним управлением Китая. Но Пекин имеет влияние на Москву и в нужный момент может «перекрыть краники», поставив вопрос ребром: либо мы «перекрываем краники», либо вы прекращаете беспредел.

Также я подчеркну, что у России сейчас нет сил на развертывание подобных операций. Она все силы бросила на захват Украины. Для россиян критически важно выиграть в Украине. Если они этого не добьются в ближайший период, все остальные их влажные мысли о захватнических войнах не будут стоить ничего.

- Все сценарии дальнейшей военной агрессии России возможны только при условии продвижения ее войск в Украине?

- Да. Цель России - полностью захватить Украину, выйти на ее границы и взять под контроль человеческие ресурсы. До этого, еще до полномасштабной войны, Москва хотела расчленить страну. Она пыталась спровоцировать Польшу, Венгрию и Румынию на военное вторжение - мол, мы начнем наступать с одной стороны, а вы заходите с другой и под предлогом защиты местного населения заберете территории. Украина всем показала, что такого сценария не будет. Не поняла только Венгрия, которая 24 февраля 2022 года начала подтягивать войска к нашим границам.

- Как будет действовать Россия в ближайшие месяцы? Учения НАТО продлятся до конца мая, а в Москве уже усилили свою агрессивную риторику и сказали, что маневры Альянса «увеличивают риски военных инцидентов».

- Пусть Россия реагирует - отвлекается от войны в Украине, подтягивает войска и пытается защищать свои границы. Россияне думают, что все просто, но они ошибаются. События будут разворачиваться очень интенсивно - будут, в том числе, и взрывы на территории РФ, которые мы организуем. Им придется бегать с места на место и думать, что делать: прикрывать границы, потому что там корабли НАТО, или воевать в Украине. Это очень глубокая война на истощение, и я сомневаюсь в том, что Россия выдержит гонку.

- Насколько хватит России в таком ритме?

- Эксперты прогнозируют, что России хватит до начала 2025 года. Москва все поставила на то, что в 2024 году международная ситуация кардинально изменится. Россияне надеются, что по итогам выборов в США и некоторых странах Европы на Западе полностью изменится структура власти и все якобы бросятся с ними договариваться. Они надеются, что Украина останется одна.