закрыть
30 января 2024, вторник, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России произошел массовый сбой в работе интернета

3
  • 30.01.2024, 20:00
  • 4,722
В России произошел массовый сбой в работе интернета

Не открываются сайты, мобильные и банковские приложения.

Российские пользователи сети интернет столкнулись с массовыми проблемами при попытке зайти на многие отечественные порталы. Это связано с глобальным сбоем в доменной зоне ru.

Началось все с известного онлайн-магазина «Озон», что приложение и сайт не открывается, либо делает это слишком долго. Многие люди в этот момент находились в пунктах выдачи заказов, но не смогли забрать покупки, так как «система упала».

Затем проблемы начались и у главного российского поисковика «Яндекса» - многие отмечают, что сайт попросту не открывается. Следом потянулись и известные новостные порталы, а также банковские приложения – например, «Тинькофф».

Больше всего жалуются на потерю доступа к популярным российским сайтам: среди них сайты системы «Яндекс», социальная сеть «Вконтакте», «Сбер», «Госуслуги» и другие.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох