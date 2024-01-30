В России произошел массовый сбой в работе интернета

В России произошел массовый сбой в работе интернета3
- 30.01.2024, 20:00
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Не открываются сайты, мобильные и банковские приложения.
Российские пользователи сети интернет столкнулись с массовыми проблемами при попытке зайти на многие отечественные порталы. Это связано с глобальным сбоем в доменной зоне ru.
Началось все с известного онлайн-магазина «Озон», что приложение и сайт не открывается, либо делает это слишком долго. Многие люди в этот момент находились в пунктах выдачи заказов, но не смогли забрать покупки, так как «система упала».
Затем проблемы начались и у главного российского поисковика «Яндекса» - многие отмечают, что сайт попросту не открывается. Следом потянулись и известные новостные порталы, а также банковские приложения – например, «Тинькофф».
Больше всего жалуются на потерю доступа к популярным российским сайтам: среди них сайты системы «Яндекс», социальная сеть «Вконтакте», «Сбер», «Госуслуги» и другие.