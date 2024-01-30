В России произошел массовый сбой в работе интернета 3 30.01.2024, 20:00

4,722

Не открываются сайты, мобильные и банковские приложения.

Российские пользователи сети интернет столкнулись с массовыми проблемами при попытке зайти на многие отечественные порталы. Это связано с глобальным сбоем в доменной зоне ru.

Началось все с известного онлайн-магазина «Озон», что приложение и сайт не открывается, либо делает это слишком долго. Многие люди в этот момент находились в пунктах выдачи заказов, но не смогли забрать покупки, так как «система упала».

Затем проблемы начались и у главного российского поисковика «Яндекса» - многие отмечают, что сайт попросту не открывается. Следом потянулись и известные новостные порталы, а также банковские приложения – например, «Тинькофф».

Больше всего жалуются на потерю доступа к популярным российским сайтам: среди них сайты системы «Яндекс», социальная сеть «Вконтакте», «Сбер», «Госуслуги» и другие.