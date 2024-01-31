СМИ: Украина получит от США бомбы, которых нет даже у Пентагона 8 31.01.2024, 13:27

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Они дадут уникальную возможность наносить удары по глубокому тылу врага.

Министерство обороны США успешно протестировало новую бомбу с ракетным двигателем и дало добро на отправку партии таких боеприпасов в Украину. Высокоточная бомба, поражающая цели на расстоянии до 150 км, пополнит арсенал дальнобойных вооружений, который ВСУ все активнее используют для нанесения ударов не только по тыловым объектам российской армии, но и по стратегическим целям на территории Крыма и России.

Хотя американские власти пока не договорились о новом пакете военной помощи Украине, поставки новых бомб были согласованы год назад, а осуществляет их напрямую производитель — американская Boeing, разработавшая эти боеприпасы совместно со шведской Saab.

Партия бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), как ожидается, поступит в ВСУ уже в среду, рассказали Politico два американских чиновника и еще два человека, знакомых с ситуацией. Вашингтон объявил о пакете помощи для Украины, включая GLSDB, в феврале 2023 г. Эти бомбы еще не стоят на вооружении США, и перед поставкой Пентагон должен был одобрить их применение. Испытания бомб, проведенные за прошедший год, прошли успешно, рассказали источники Politico. Это подтвердил изданию и человек из оборонной индустрии.

Бомба малого диаметра наземного базирования сочетает в себе бомбу с ракетным двигателем, который поднимает ее на большую высоту, где она отстыковывается, раскрывает крылья и направляется к цели. В отличие от обычных ракет, которые используются в реактивных системах залпового огня (РСЗО) и летят по баллистической траектории, GLSDB могут планировать с высоты в любом направлении, в том числе против направления выстрела.

GLSDB запускаются с земли — в отличие от состоящих на вооружении США аналогичных бомб точного наведения, выпускаемых с самолетов. Для стрельбы могут использоваться РСЗО, включая HIMARS, которые Украине ранее предоставили западные союзники.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер отказался комментировать Politico сроки поставки в Украину «по соображениям оперативной безопасности».

Поскольку конфликт перешел в позиционную войну, ВСУ стали все активнее наносить удары на дальние расстояния, в том числе по территории России. Так, за последнюю неделю были атакованы уже три нефтеперерабатывающих завода, чуть ранее был поврежден терминал «Новатэка» в балтийском порту Усть-Луга. Правда, такие операции проводятся с помощью беспилотников, а для поражения целей в оккупированном Крыму применяются также британские ракеты Storm Shadow, которые могут лететь до 550 км. Однако Украина получает GLSDB в ситуации, когда ее запасы боеприпасов истощаются из-за задержек с новыми поставками от Евросоюза и США.

Новая бомба «значительно улучшит военный потенциал Украины», сказал Politico один из американских чиновников:

Она даст возможность, которой у них сегодня нет, наносить удары по объектам, находящимся в более глубоком тылу, дополнит их дальнобойный арсенал. Это дополнительная стрела в их колчане, которая позволит достигать большего.

США в прошлом году подписали с Boeing контракт на поставку GLSDB для Украины. Она станет первой страной, которая применит их на поле боя.