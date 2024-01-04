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Назначен новый министр экономики

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  • 4.01.2024, 13:11
  • 4,062
Назначен новый министр экономики
Юрий Чеботарь

И ряд других чиновников и управленцев.

Лукашенко 4 января произвел новые кадровые назначения, сообщает БелТА. Пустовавшую должность министра экономики занял Юрий Чеботарь, назначен и ряд других чиновников и управленцев.

Прежде работавший в должности министра экономики Александр Червяков в ноябре прошлого года был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в КНР.

Кроме того, Лукашенко назначил:

Михаила Касько — Чрезвычайным и Полномочным послом в Индии;

Сергея Левковича — помощником-инспектором по Витебской области;

Татьяну Миколенко — судьей Экономического суда СНГ;

Игоря Золотаря — начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ;

Сергея Бобовича — генеральным директором РУП «Белорусская атомная электростанция»;

Валерия Веренича — первым заместителем министра транспорта и коммуникаций;

Сергея Зайцева — начальником управления проблем военной безопасности Секретариата ОДКБ.

Сергей Егоров и Павел Губко назначены председателями Витебского и Молодечненского райисполкомов соответственно, Виталий Ядевич — членом Могилевского облисполкома.

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