Назначен новый министр экономики

Назначен новый министр экономики6
- 4.01.2024, 13:11
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И ряд других чиновников и управленцев.
Лукашенко 4 января произвел новые кадровые назначения, сообщает БелТА. Пустовавшую должность министра экономики занял Юрий Чеботарь, назначен и ряд других чиновников и управленцев.
Прежде работавший в должности министра экономики Александр Червяков в ноябре прошлого года был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в КНР.
Кроме того, Лукашенко назначил:
Михаила Касько — Чрезвычайным и Полномочным послом в Индии;
Сергея Левковича — помощником-инспектором по Витебской области;
Татьяну Миколенко — судьей Экономического суда СНГ;
Игоря Золотаря — начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ;
Сергея Бобовича — генеральным директором РУП «Белорусская атомная электростанция»;
Валерия Веренича — первым заместителем министра транспорта и коммуникаций;
Сергея Зайцева — начальником управления проблем военной безопасности Секретариата ОДКБ.
Сергей Егоров и Павел Губко назначены председателями Витебского и Молодечненского райисполкомов соответственно, Виталий Ядевич — членом Могилевского облисполкома.