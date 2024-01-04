В Саудовской Аравии построят самую длинную трамвайную линию без контактной сети 4.01.2024, 21:12

Линия расположится в городе Аль-Ула.

Французская машиностроительная компания Alstom подписала контракт с Королевской комиссией Аль-Ули на трамвайный проект в Саудовской Аравии стоимостью более 500 миллионов евро. Это будет самая длинная трамвайная линия без контактной сети в мире.

Система Alstom будет состоять из 20 аккумуляторных трамваев Citadis B. Линия протяженностью 22,4 км с 17 станциями разместится в городе Аль-Ула. Она будет соединять аэропорт Аль-Улы с пятью историческими локациями: археологическим комплексом Хегра с гробницами, старым городом Аль-Улы, археологической площадкой в Дедане, Джабаль-Икмой и «Набатейским горизонтом» с поселением в скалах.

Alstom будет заниматься комплексным проектированием системы, а также монтажом, тестированием и вводом в эксплуатацию трамвая. Компания также поставит оборудование для электроснабжения, сигнализации, связи и депо, а также обеспечит полное обслуживание трамваев в течение 10 лет. Будет использован HealthHub, инструмент Alstom для прогнозируемого технического обслуживания и управления парком.

Ранее компания работала над первой в мире трамвайной линией без контактной сети в Дубае, открывшейся в ноябре 2014 года.

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