Кремль погружает Россию все глубже в реалии СССР

Кремль погружает Россию все глубже в реалии СССР1
- Алексей Голобуцкий
- 5.01.2024, 12:20
- 3,992
На 50-70 и более лет вглубь.
Российское новогоднее шоу на главном «Первом канале»: один из главных сюжетов построен на «Карнавальной ночи» (СССР, 1956).
Кремль целенаправленно погружает Россию все глубже в реалии СССР – на 50-70 и более лет вглубь. Граждан «65+» там 16%. Средний возраст россиянина – 40 лет. Но они с удовольствием глотают 70-летнее дерьмо мамонта. Они счастливы, погружаясь в торжественно-праздничный ГУЛАГ.
Вообще интересный момент: по уровню благосостояния и репрессий (и показательному лоялизму граждан) режим Путина похож на брежневский застой. А вот юмор напоминает сталинскую эпоху, где шаг влево – шаг вправо от идеологической линии партии карались.
Ясно, что сейчас какого-то четкого единого идеологического вектора в РФ нет, надергано парадоксальную мычку из православия, «самодержавия», патриотизма, победобесия, «русской духовности», руссо-неофа-му...
Но показательно, что придумывающие сценарии для праздничной и ежедневной развлекательной жвачки для граждан России 71-летнего кремлевского старца ищут вдохновения не в позднем брежневизме, а именно в позднем сталинизме.
Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»