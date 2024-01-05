Кремль погружает Россию все глубже в реалии СССР 1 Алексей Голобуцкий

5.01.2024, 12:20

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На 50-70 и более лет вглубь.

Российское новогоднее шоу на главном «Первом канале»: один из главных сюжетов построен на «Карнавальной ночи» (СССР, 1956).

Кремль целенаправленно погружает Россию все глубже в реалии СССР – на 50-70 и более лет вглубь. Граждан «65+» там 16%. Средний возраст россиянина – 40 лет. Но они с удовольствием глотают 70-летнее дерьмо мамонта. Они счастливы, погружаясь в торжественно-праздничный ГУЛАГ.

Вообще интересный момент: по уровню благосостояния и репрессий (и показательному лоялизму граждан) режим Путина похож на брежневский застой. А вот юмор напоминает сталинскую эпоху, где шаг влево – шаг вправо от идеологической линии партии карались.

Ясно, что сейчас какого-то четкого единого идеологического вектора в РФ нет, надергано парадоксальную мычку из православия, «самодержавия», патриотизма, победобесия, «русской духовности», руссо-неофа-му...

Но показательно, что придумывающие сценарии для праздничной и ежедневной развлекательной жвачки для граждан России 71-летнего кремлевского старца ищут вдохновения не в позднем брежневизме, а именно в позднем сталинизме.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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