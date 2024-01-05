Как Лукашенко имитирует поездки по регионам

Как Лукашенко имитирует поездки по регионам5
- 5.01.2024, 12:30
- 4,416
Здоровье не позволяет диктатору совершать много поездок.
На фоне проблем со здоровьем Лукашенко практически перестал выезжать в глубинку и общаться с простыми белорусами.
Особенности поездок диктатора в 2023 году – в обзоре UDF.
Выезды Лукашенко в регионы стали крайне редкими, он почти не общается с простыми белорусами
В 2023-м стали очевидны проблемы Александра Лукашенко со здоровьем: он тяжело передвигается, периодически хромая, в мае политик после поездки в Москву на 9 мая выпал из публичного поля на довольно продолжительное время, а в конце года охрип – экс-министр здравоохранения рассказал, что Лукашенко тяжело даются перелеты.
Видимо, в этом причина того, что почти все мероприятия политик теперь предпочитает проводить во Дворце Независимости, редко выезжая в регионы. В 2023-м Лукашенко посетил лишь несколько предприятий, пообщавшись с их работниками.
В значительной части выездов за пределы Минского района Лукашенко оказывался в поле лишь с несколькими чиновниками.
Маскировка Лукашенко: он ездит вокруг родной деревни, а пишут о его поездках в две области
Пресс-службе Лукашенко приходилось выкручиваться, чтобы сообщить об активной деятельности начальника.
Когда в конце апреля Лукашенко находился на малой родине, сообщили, что он «проинспектировал поля в Витебской и Могилевской областях». В действительности политик недалеко отъехал от родной деревни Александрия, которая находится на стыке Шкловского и Оршанского районов, относящихся к двум разным областям.
В июле Лукашенко посетил роботизированный молочно-товарный комплекс «Павлинка» агрокомбината «Юбилейный» – это примерно в 30 км от Александрии, где он любит отдыхать. Тогда же он посетил праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»).
В августе политик отъехал лишь в соседнюю с Александрией деревню Химы: тогда сообщалось о посещении им фермерского хозяйства «Старт ТС» в Оршанском районе.
Зато совещание по актуальным вопросам развития Витебского региона правитель провел не в этой области, а в Минске во Дворце Независимости.
В приоритете – силовой блок и экономика
Добавим, что в прошлом году значительная часть поездок Лукашенко в регионы пришлась на посещение предприятий ВПК и военных объектов.
А совещаний с представителями силового блока прошло почти столько же, сколько совещаний насчет развития экономики – около 15. Что вполне понятно по причине проведения политических репрессий внутри страны и соучастия в военной агрессии против Украины.
Лукашенко встретился за год с губернаторами 18 (!) российских регионов
С российскими чиновниками Лукашенко встречался не намного меньше, чем с белорусскими. Только за октябрь он принял у себя глав 5 российских регионов: Ульяновской, Новосибирской, Вологодской областей, а также Республики Мордовия.
А ведь помимо переговоров с российскими губернаторами в 2023-м еще было около десяти встреч с Владимиром Путиным, и общение с рядом представителей Кремля и правительства РФ – например, с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной.
Африканский уклон (с привалом в ОАЭ)
В 2023 году Лукашенко дважды предпринимал вояжи в Африку. И оба раза делал привал в ОАЭ – эта страна как раз на пути на континент.
В конце ноября правитель задержался в Эмиратах на неофициальный отпуск: многие помнят, как Лукашенко отпраздновал там победу Арины Соболенко на Australian Open – в компании собаки и бизнесмена Сергея Тетерина. После этого был визит в Зимбабве.
А в начале декабря Лукашенко полетел в ОАЭ на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Откуда вылетел в Экваториальную Гвинею и Кению.
Из других заметных поездок диктатора можно выделить командировку в Иран и две поездки в Китай. Но вместе с ними под давлением России Лукашенко вынужден был принять у себя главаря «ДНР» Дениса Пушилина и президента непризнанной квази-республики Абхазия Аслана Бжанию.