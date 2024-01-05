Как Лукашенко имитирует поездки по регионам 5 5.01.2024, 12:30

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Здоровье не позволяет диктатору совершать много поездок.

На фоне проблем со здоровьем Лукашенко практически перестал выезжать в глубинку и общаться с простыми белорусами.

Особенности поездок диктатора в 2023 году – в обзоре UDF.

Выезды Лукашенко в регионы стали крайне редкими, он почти не общается с простыми белорусами

Редкий для 2023 года кадр: Лукашенко и простой рабочий

В 2023-м стали очевидны проблемы Александра Лукашенко со здоровьем: он тяжело передвигается, периодически хромая, в мае политик после поездки в Москву на 9 мая выпал из публичного поля на довольно продолжительное время, а в конце года охрип – экс-министр здравоохранения рассказал, что Лукашенко тяжело даются перелеты.

В августе в Берестовицком районе сделали постановочную сцену совместного обеда Лукашенко с «комбайнерами»

Видимо, в этом причина того, что почти все мероприятия политик теперь предпочитает проводить во Дворце Независимости, редко выезжая в регионы. В 2023-м Лукашенко посетил лишь несколько предприятий, пообщавшись с их работниками.

В значительной части выездов за пределы Минского района Лукашенко оказывался в поле лишь с несколькими чиновниками.

Лукашенко под зонтиком в окружении мокнущих чиновников, август 2023 года

Маскировка Лукашенко: он ездит вокруг родной деревни, а пишут о его поездках в две области

Пресс-службе Лукашенко приходилось выкручиваться, чтобы сообщить об активной деятельности начальника.

Когда в конце апреля Лукашенко находился на малой родине, сообщили, что он «проинспектировал поля в Витебской и Могилевской областях». В действительности политик недалеко отъехал от родной деревни Александрия, которая находится на стыке Шкловского и Оршанского районов, относящихся к двум разным областям.

В июле Лукашенко посетил роботизированный молочно-товарный комплекс «Павлинка» агрокомбината «Юбилейный» – это примерно в 30 км от Александрии, где он любит отдыхать. Тогда же он посетил праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

В августе политик отъехал лишь в соседнюю с Александрией деревню Химы: тогда сообщалось о посещении им фермерского хозяйства «Старт ТС» в Оршанском районе.

Зато совещание по актуальным вопросам развития Витебского региона правитель провел не в этой области, а в Минске во Дворце Независимости.

В приоритете – силовой блок и экономика

Добавим, что в прошлом году значительная часть поездок Лукашенко в регионы пришлась на посещение предприятий ВПК и военных объектов.

А совещаний с представителями силового блока прошло почти столько же, сколько совещаний насчет развития экономики – около 15. Что вполне понятно по причине проведения политических репрессий внутри страны и соучастия в военной агрессии против Украины.

Лукашенко встретился за год с губернаторами 18 (!) российских регионов

С российскими чиновниками Лукашенко встречался не намного меньше, чем с белорусскими. Только за октябрь он принял у себя глав 5 российских регионов: Ульяновской, Новосибирской, Вологодской областей, а также Республики Мордовия.

А ведь помимо переговоров с российскими губернаторами в 2023-м еще было около десяти встреч с Владимиром Путиным, и общение с рядом представителей Кремля и правительства РФ – например, с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Африканский уклон (с привалом в ОАЭ)

В 2023 году Лукашенко дважды предпринимал вояжи в Африку. И оба раза делал привал в ОАЭ – эта страна как раз на пути на континент.

В конце ноября правитель задержался в Эмиратах на неофициальный отпуск: многие помнят, как Лукашенко отпраздновал там победу Арины Соболенко на Australian Open – в компании собаки и бизнесмена Сергея Тетерина. После этого был визит в Зимбабве.

А в начале декабря Лукашенко полетел в ОАЭ на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Откуда вылетел в Экваториальную Гвинею и Кению.

Из других заметных поездок диктатора можно выделить командировку в Иран и две поездки в Китай. Но вместе с ними под давлением России Лукашенко вынужден был принять у себя главаря «ДНР» Дениса Пушилина и президента непризнанной квази-республики Абхазия Аслана Бжанию.

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