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Страх сковал Лукашенко

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 5.01.2024, 12:57
  • 2,536
Страх сковал Лукашенко

Все рассыпается.

Диктатор Лукашенко принял закон о гарантиях себе и своей семье в случае оставления им высшей должности.

Там пожизненная охрана, передача госсобственности, пожизненное превращение в делегата каких-то карикатурных структур. И, разумеется, неприкосновенность в связи с любыми преступлениями, совершенными в ходе правления.

Работать это не будет. Пример, пусть и не полностью подходящий, есть – Казахстан. Но Лукашенко не Назарбаев, у него другая история. Он – преступник, избивавший народ, развязавший массовые репрессии. И гарантировать неприкосновенность себе он может только до тех пор, пока власть у него в руках, а в России - Путин.

Как только в России придут перемены (а они придут со временем), страна вернется к европейскому вектору, придет конец и диктатору Беларуси с его гарантиями.

Это понятно. Но показателен сам по себе закон о гарантиях – он говорит о страхе Лукашенко, о понимании конца. Было бы иначе – сидел бы ровно. Не принимали диктаторы Сталин и Мао законов о гарантиях своим семьям, верили в прочность порядков.

Лукашенко, получается, не верит. Тем более наивна попытка что-то там установить для себя «законом». Все рассыплется.

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