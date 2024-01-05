Британская разведка рассказала об ожесточенных боях в районе Крынок 5.01.2024, 12:58

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Россиянам удалось немного потеснить ВСУ.

В британской разведке заявили, что на юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, достигли минимального прогресса в попытках вытеснить Силы обороны Украины с плацдарма на левобережье Херсонщины в районе села Крынки.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 5 января.

Разведчики отмечают, что в целом в течение последней недели боевые действия характеризовались преимущественно статичной линией фронта с очень постепенным, локальным продвижением российских войск на ключевых направлениях.

Сообщается, что вблизи Купянска российских войск продолжают проводить широкомасштабную, но безрезультативную наступательную операцию.

На севере Донецкой области Украина удерживает стабильную линию фронта, несмотря на небольшие российские атаки вокруг Бахмута, а в центральной части региона продолжают идти ожесточенные бои за Авдеевку.

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