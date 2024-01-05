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В Ивье осудили начальника районной энергогазинспекции

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  • 5.01.2024, 13:36
  • 1,154
В Ивье осудили начальника районной энергогазинспекции
Иллюстрация Hrodna.life

Мужчину обвинили в «распространении экстремизма».

На семь суток арестовали начальника Ивьевской районной энергогазинспекции Островецкого межрайонного отделения филиала Госэнергонадзора по Гродненской области, пишет hrodna.life.

Мужчину обвинили в «распространении экстремизма»: на его странице в соцсети «Вконтакте» нашли подписку на «экстремистский» ресурс. Также у чиновника изъяли мобильник.

На суде мужчина вину признал частично. Он признался, что был подписан на интернет-ресурс, но не знал, что тот запрещён.

Журналисты отмечают, что сейчас данные чиновника на официальных сайтах отсутствуют. Известно, что у него есть несовершеннолетний ребёнок.

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