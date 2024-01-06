В Гомельской области начались проблемы с хлебом 12 6.01.2024, 12:13

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Что происходит?

В Рогачевском и Жлобинском районах возникла проблема с поставкой в магазины свежего хлеба.

Об этом «Флагшток» узнал из сообщений местных жителей в вайбер-чатах, созданных райисполкомами для «диалога с властью».

В частности, жители Рогачева стали жаловаться 3 января — после окончания длинных новогодних выходных — на отсутствие свежего хлеба в магазинах.

«Когда наладят поставку хлеба? Приходишь в магазин в районе СХТ — постоянно нет хлеба. Если успеешь купить, то будешь счастлив, а если нет, тогда сутками его нет в магазинах. В данный момент нет хлеба ни в одном магазине, когда это закончится?», — написал один из участников чата.

Другие жители райцентра подтвердили, что с поставкой хлеба случаются перебои, в то же время многие назвали магазины, где хлеб в продаже был. Однако во время дискуссии выяснилось, что в некоторых торговых точках хлеб пусть и в достаточном ассортименте, но не свежий, «начинает цвести».

Участники чата высказали мнение, что проблема возникла из-за того, что в Рогачеве — достаточно крупном городе с населением более 30 тысяч человек — нет собственного хлебозавода. Предприятие было, но его закрыли. По крайней мере, еще в 2020 году рогачевский хлебозавод работал — тогда о нем в пафосном стиле писала местная районная газета. Сейчас предприятие предлагается в аренду.

Пользователи чата обратили внимание также на то, что поставка свежего хлеба плохо обеспечена и в сельскую местность.

Проблемы признали местные власти. Заведующая сектором торговли и услуг отдела экономики райисполкома Оксана Борисенко ответила в чате:

«По информации руководителей торговых объектов р-на СХТ, данная ситуация сложилась по причине того, что Минскхлебпром не выполнил сегодня заявку по хлебу. В выходные дни в реализации был хлеб Жлобинского хлебозавода в достаточном ассортименте. Учитывая повышенный спрос на хлеб сегодня, имеющихся объемов не хватило для удовлетворения спроса всех покупателей. Руководителям торговых объектов указано на необходимость пересмотреть работу с Минскхлебпромом и обеспечить наличие в реализации хлебобулочных изделий в достаточном ассортименте и объеме».

«Флагшток» посмотрел сообщения в других аналогичных чатах: оказалось, что перебои с поставкой хлеба — не единичный случай. В частности, еще до новогодних праздников проблема возникала в Жлобинском районе. О том, что в деревне Шихов «уже неделю сидят без хлеба», писала местная жительница 26 декабря.

На ее сообщение отреагировали в отделе торговли и услуг Жлобинского райисполкома, заявив, что в стационарный магазин в Шихове хлебобулочные изделия заводятся три раза в неделю, а по работе автолавки проводится разбирательство.

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