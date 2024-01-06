Россияне ударили по Покровску на Донбассе 2 6.01.2024, 20:31

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Среди жертв есть дети.

В результате российского ракетного удара по Покровску и селу Ровно Донецкой области в ночь на 6 января погибли 11 человек, пять из них были детьми. Также ранены еще восемь мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

- 11 погибших, в том числе 5 детей - таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району. Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8, - отметил он.

По данным Филашкина, основной удар пришелся по Покровску и селу Ровно Мирноградской общины.

До этого глава Донецкой ОГА и ОВА отмечал, что в результате российских ракетных обстрелов зафиксировано попадание в административное здание.

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