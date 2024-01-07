Православные празднуют Рождество Христово 2 7.01.2024, 8:46

Главные традиции и приметы праздника.

7 января светлый праздник Рождества Христова по Юлианскому календарю отмечают верующие православного обряда в ряде церквей, в том числе и Православная церковь в Беларуси.

«Христос родился!» — это традиционное приветствие в этот день. Ответ: «Славим Его!».

25 декабря Рождество праздновали католики и протестанты, часть православных церквей в мире.

А 7 января празднуют православные Белорусской, Сербской, Грузинской и Русской и православных церквей.

Белорусы имеют много давних рождественских традиций. На Рождество было принято разыгрывать вертепы - театральные сценки про рождение Иисуса Христа и побег Марии с младенцем в Египет. Также в эту дату посещают церковное богослужение.

Рождество отмечают с богатым праздничным столом. Еду обычно готовят постную, поскольку за праздничный стол садятся еще на Сочельник, когда продолжается Рождественский пост.

В давние времена елку было принято ставить именно на Рождество, а не на Новый год. Также подарки дарили именно к Рождеству. Главным блюдом на столе была кутья на Рождество.

Что нельзя делать 7 января

Хорошей приметой считается, если сегодня первым в дом зайдет мужчина. А если первой зайдет женщина, то может случиться беда.

Нельзя надевать грязную и порванную одежду сегодня.

На Рождество нельзя работать.

Церковь осуждает любые гадания на Рождество.

Охотиться и рыбачить в этот день не стоит.

По давней примете хозяевам нельзя покидать праздничный стол раньше гостей.

Приметы погоды 7 января

Оттепель в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Если ударил мороз, то и на Крещение Господне будет холодно.

Чем больше снега лежит на земле 7 января, тем урожайнее будет этот год.

Ясное небо и яркая луна предвещают сильные морозы.

Иней на деревьях предвещает похолодание.

Если праздник выпал на полнолуние, то год будет урожайный.

Потепление 7 января предвещает холодную весну.

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