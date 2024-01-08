Жданов: В России начался «новый марш Пригожина» 1 8.01.2024, 10:15

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Военный эксперт рассказал, кто сейчас главный мятежник.

Сперва глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает США обменять украинских пленных на снятие санкций против его родственников, но уже на следующий день отказывается от своих слов, рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Такие странности поведения главы Чечни военный эксперт объясняет тем, что он пытается выйти из-под контроля Путина, но пока ему это не удается. Подобные действия Кадырова офицеру ВСУ напоминают действия Пригожина, когда он организовал мятеж и пошел на Москву.

«Остаюсь при своем мнении, что Кадыров будет главной трещиной в РФ, с него все начнется. Я когда-то сказал, что он первый, кто предаст Путина, и с него начнется развал РФ. Сейчас примерно так и получается. На сегодняшний день он выступает лакмусом состояния вертикали власти в РФ, и вот эта его история имеет продолжение, что он обратился к американскому представителю, который был там по делам ООН в Грозном. Кадыров предложил обмен пленными в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Во-первых, это говорит о том, что РФ - страна-террорист и надо требовать признания этого факта, так как они торгуют пленными», - рассказал военный эксперт.

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