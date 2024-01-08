В Гомеле из-за паяльника, ваты и ацетона загорелся школьник 8.01.2024, 12:11

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Он попал в больницу.

Парень из Гомеля решил спаять зарядное устройство, но не убрал вату с ацетоном. Это привело его в больницу, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Вечером 7 января в гомельскую больницу поступил 15-летний подросток с ожогами. Как оказалось, он решил спаять плату от зарядного устройства. Микросхему он протер ватным диском, смоченным в ацетоне.

«В результате чего произошло загорание ватного диска и одежды, которую он вместе с матерью потушил при помощи подручных средств», — рассказали в МЧС.

Мама парня вызвала скорую, и его госпитализировали. В результате пожара повреждена одежда.

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