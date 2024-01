Книга Светланы Алексиевич попала в список лучших по версии Международной журналистской сети IJNet 8.01.2024, 13:15

2,292

Произведение нашей соотечественницы отметили в номинации «документальная проза».

Международная журналистская сеть IJNet составила список книг о журналистике и журналистах, которые стоит прочесть. Среди них — произведение Светланы Алексиевич, пишет «Будзьма».

Документальная проза

«Среди храбрецов: надежда, противостояние и изгнание в борьбе за Гонконг и будущее демократии во всем мире» (Among the Braves: Hope, Struggle, and Exile in the Battle for Hong Kong and the Future of Global Democracy), авторы Шибани Махтани и Тимоти Маклафлин.

Книга рассказывает о проходивших в Гонконге в 2019 году протестах в поддержку демократии и об ответе Китая — жестоком подавлении свободы прессы и деятельности гражданского общества. Героями книги стали четверо активистов, которые понимают, на какой риск идут, но продолжают бороться за лучшее будущее для Гонконга.

«Империя боли: тайная история династии Саклеров» (Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty), автор Патрик Радден Киф.

Основанная на тщательно проведенном расследовании книга «Империя боли» рассказывает о трех поколениях семьи Саклер, построившей свой бизнес на торговле опиоидным анальгетиком оксиконтином, распространение которого привело к опиоидной эпидемии в США.

Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на другую книгу того же автора: Патрик Радден Киф «Ничего не говори. Северная Ирландия. Смута, закулисье, «голоса из могил» (Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland).

«Убийцы цветочной луны: кровь, нефть, индейцы и рождение ФБР» (Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI), автор Дэвид Гранн.

Действие книги происходит в 1920-х в Оклахоме. В центре сюжета — загадочная смерть членов племени осейджей, в то время самых богатых в мире людей на душу населения, потому что на их землях была обнаружена нефть. Число жертв растет, и к расследованию подключается недавно сформированное ФБР. Возможно, вы слышали об этой книге: недавно по ней снял фильм Мартин Скорсезе.

«Последняя лодка из Шанхая: эпическая история китайцев, бежавших от революции Мао» (Last Boat Out of Shanghai: The Epic Story of the Chinese Who Fled Mao's Revolution), автор Хелен Зиа.

Журналистка Хелен Зиа рассказывает историю четырех молодых людей — жителей Шанхая, убежавших из Китая в 1949 году после победы революции сначала в Гонконг, потом на Тайвань и, наконец, в США. Основой для истории послужили сотни интервью с представителями последнего поколения беженцев из Китая, которое помнит массовое бегство из страны.

«На линии фронта: сборник журналистских материалов Мари Колвин» (On the Front Line: The Collected Journalism of Marie Colvin), автор Мари Колвин.

Удостоенная наград американская журналистка, иностранный корреспондент The Sunday Times, Мари Колвин была убита в 2012 году в Сирии, где освещала события идущей в стране гражданской войны. В книгу вошли ее лучшие журналистские материалы. Часть денег, вырученных от продажи книги, была направлена в Фонд памяти Мари Колвин.

«Когда-то я была тобой: память о любви и ненависти в разорванной Америке» (Once I Was You: A Memoir of Love and Hate in a Torn America), автор Мария Инохоса.

В своих мемуарах удостоенная наград журналистка Мария Инохоса, рассказывая собственную историю взросления мексиканской девочки в Чикаго, рассуждает об истории и природе иммиграционной политики США.

«Наши женщины на местах событий: сборник эссе, написанных арабскими женщинами, живущими в арабском мире» (Our Women on the Ground: Essays by Arab Women Reporting from the Arab World) под редакцией Захры Ханкир, вступление написала Кристиан Аманпур.

Сборник включает 19 эссе, написанных журналистками из разных стран арабского мира. Они рассказывают, как освещали конфликты в собственных странах, преодолевая трудности и используя возможные преимущества, связанные с работой журналисток в этом регионе. Одна из авторов этого сборника — победительница конкурса ICFJ Knight 2020 года Лина Атталах, сотрудница египетского издания Mada Masr.

«Сараевская гостиница Holiday Inn на передовой политики и войны» (Sarajevo’s Holiday Inn on the Frontlines of Politics and War), автор Кеннет Моррисон.

Книга посвящена истории гостиницы Holiday Inn, в которой во время осады Сараево в начале 1990 годов жили иностранные корреспонденты. Рассказ начинается со строительства гостиницы к зимним Олимпийским играм 1984 года, а позже читатель узнает, какую роль играл этот отель во время Боснийской войны.

«Время секонд хэнд», автор Светлана Алексиевич .

Пятая, завершающая книга документального цикла «Голоса Утопии» лауреата Нобелевской премии 2015 года белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Включает интервью, которые автор записывала много лет и в которых люди рассказывают, как в Советском Союзе переживали конец холодной войны и бурные 90-е.

«Некоторым людям нужны убийства: мемуары об убийствах в моей стране» (Some People Need Killing: A Memoir of Murder in My Country), автор Патрисия Евангелиста.

Впечатляющая хроника организованной президентом Дутерте «войны с наркотиками» и массовых внесудебных убийств на Филиппинах. Книга также посвящена работе репортеров, у которых хватает духа отправляться в самые опасные места и говорить «нет» во время самых тяжелых репрессий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».