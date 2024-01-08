Фильм «Оппенгеймер» выиграл «Золотой глобус» в пяти номинациях 4 8.01.2024, 13:26

1,446

У «Барби» лишь две.

Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана победил в номинации «Лучший драматический фильм» на 81-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», которая прошла Беверли-Хиллз вечером 7 января, пишет «Медуза».

Нолана удостоили награды за лучшую режиссуру. Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, был признан лучшим актером в драматическом фильме. Роберт Дауни-младший получил награду как лучший актер второго плана. Кроме того, картина победила в номинации «Лучший оригинальный саундтрек». Награду получил композитор Людвиг Горанссон.

Главного соперника «Оппенгеймера» в прокате — фильм «Барби» Греты Гервиг — наградили за «кинематографические и кассовые достижения». Билли Айлиш была удостоена «Золотого глобуса» за песню «What Was I Made For?» к этому фильму.

В номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл» победила мелодрама «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Актриса Эмма Стоун, исполнившая главную роль в фильме, получила награду в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле». За лучшую мужскую роль в этой категории отметили Пола Джаматти («Оставленные»).

За лучшую женскую роль в драме наградили Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»). Давайн Джой Рэндольф («Оставленные») получила «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана. Лучшим анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, лучшим фильмом на иностранном языке — «Анатомия падения». Сценаристы картины Жюстин Трие и Артур Арари получили награду за лучший сценарий.

В номинации «Лучший драматический сериал» победили «Наследники». Сара Снук и Киран Калкин, сыгравшие в сериале, были удостоены наград как лучшие актриса и актер в драматическом сериале. Мэттью Макфэдиен («Наследники») получил награду как лучший актер второго плана в мини-сериале. Лучшей актрисой второго плана в мини-сериале была признана Элизабет Дебики («Корона»).

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь». Его актеры Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт получили награды в номинации «Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале». Лучший мини-сериал — «Грызня». Стивена Яна и Али Вонг признали победителями в категории «Лучший актер и актриса в мини-сериале».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».