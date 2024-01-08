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Лукашисты устроили хапун в Гомельской области

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  • 8.01.2024, 17:02
  • 5,018
Лукашисты устроили хапун в Гомельской области

Задержали не менее четырех человек.

Из источников, близких к милиции, стало известно о задержании четырех человек. В видео они рассказывают, что были подписаны на «экстремистские» ресурсы, пишет «Гомельская вясна».

К сожалению, правозащитникам пока неизвестно, что стало с задержанными, но, судя по сообщению на одном из пропагандистских ресурсов, они наказаны административными взысканиями. 

Известно, что один из задержанных — Игорь Песиков из Светлогорска. 

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