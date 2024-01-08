У «Аэрофлота» сломался восьмой самолет за пять недель 2 8.01.2024, 19:12

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400 человек застряли в Таиланде.

Череда технических проблем продолжает преследовать «Аэрофлот» — крупнейшего авиаперевозчика России, услугами которого в прошлом году воспользовались более 20 миллионов пассажиров, передает The Moscow Times.

В понедельник, 8 ноября, 400 пассажиров рейса Пхукет — Москва не смогли вылететь из Таиланда из-за поломки самолета, пишет Mash. «Аэрофлот» заявил, что рейс отложен более чем на сутки из-за неисправности борта Boeing 777-300ER. Авиакомпания обещает вскоре привезти необходимые запчасти на Пхукет.

Предыдущая поломка самолёта «Аэрофлота» произошла 28 декабря в Дубае — компания 14 часов меняла колесо. С начала декабря 2023 года произошло ещё шесть инцидентов с самолетами крупнейшего авиаперевозчика России.

1 декабря Airbus A321 компании приземлился в Пулково из-за проблемы системы кондиционирования воздуха. В этот же день Boeing 737 совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси.

2 декабря Airbus A321 авиаперевозчика аварийно сел в Шереметьево после отказа левого двигателя. 6 декабря на борту Boeing-777 вследствие замыкания произошло задымление.

12 декабря Boeing перевозчика, летевший из Красноярска в Пхукет, дважды не смог вылететь из аэропорта из-за неисправности. 18 декабря пассажирский Boeing 737, вылетевший из Москвы в Ереван, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Пилот принял решение вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси.

Всего за январь–ноябрь 2023 года российские перевозчики зафиксировали 670 авиаинцидентов. По данным Росавиации, 400 из них (или 60%) связаны с отказом авиатехники и двигателей.

Около 180 случаев неисправностей возникли во время полета — втрое больше, чем в 2022 году (60) и в среднем за 2018-21 гг (55), подсчитала «Новая газета. Европа». По ее данным, только за одну осень в России поломалось столько же самолетов, сколько ранее ломалось за год.

Проблемы с двигателями были причиной примерно 30% инцидентов в 2023 году, а в 25% случаев пилоты сталкивались с неисправностью шасси. Обычным явлением стали нарушения в работе тормозов, закрылок и систем кондиционирования воздуха. Также нередко проблемы возникают с лобовыми стеклами. На каждую из подобных поломок проходится от 3 до 6% случаев.

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