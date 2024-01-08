Крупнейшее в Европе месторождение газа расконсервируют из-за морозов 1 8.01.2024, 21:02

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Ожидается -6,5 градусов.

Власти Нидерландов решили временно возобновить добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении из-за морозов, пишет местное издание NOS. Месторождение законсервировали 1 октября 2023 из-за частых антропогенных землетрясений, связанных с разработкой месторождения.

Ожидается, что температура в стране упадет ниже 6,5 градуса ниже нуля. Поэтому Nederlandse Aadolie Maatschappji (NAM) временно возобновит работу производственных площадок на Шпицбергене и Шеемдерцвааге в Гронингене.

По словам госсекретаря по экономическим вопросам и климату Нидерландов Ганса Уайлбрифа, это является мерой пресечения, чтобы население не осталось без газа, если во время минусовых температур возникнут какие-то трудности.

Примером такой проблемы может стать выход из строя газохранилища Norg из-за минусовой температуры. В этом случае безопасность газоснабжения не может быть гарантирована.

Уайлбриф отметил, что на скважинах на Шпицбергене и Шемдерцвааге снова возобновится работа «приблизительно на два дня». С четверга температура снова повысится.

«Поэтому добыча газа будет минимальной», – подчеркнул он в письме в Палату представителей.

Госсекретарь уверяет, что добыча газа в Гронингене будет окончательно остановлена 1 октября 2024 года. В этот день должны закрыть скважины на Шпицбергене и Шемдерсвааге и газоснабжение даже в чрезвычайных случаях из следующей зимы будет невозможным.

Месторождение Гронинген, открытое в 1959 году, на протяжении многих десятилетий было ключевым источником газа для значительной части Западной Европы. В период расцвета в 1970-х годах на месторождении добывали по 350 млн куб. м газа в сутки, перед закрытием этот показатель сократили до 2 млн куб. м.

Еще десять лет назад оно давало более 50 млрд куб. м газа, но в последнее время из-за угроз землетрясений добычу на месторождении ограничили на уровне 2,8 млрд куб. м.

Оператор месторождения – компания NAM, созданная Shell и Exxon Mobil.

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