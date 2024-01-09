Каким был 2023 год в белорусской музыке? 1 9.01.2024, 22:52

Топ-10 альбомов белорусских артистов.

Праздники закончились, все строят планы на новый 2024-й. Но команда телеграм-канала о белорусской музыке «КЛIК» предлагает вам еще раз оглянуться на ушедший год и послушать подборку 10 самых интересных альбомов от белорусских музыкантов. Выпустить пластинку для артиста — большое и очень энергозатратное событие, и тем не менее за прошлый год вышло много достойных работ. Альбомы позволяют раскрыть музыканта и его историю максимально цельно и с разных сторон, поэтому не спешите судить по одному треку — подборка покажет, насколько разноплановую музыку можно найти на белорусской сцене, пишет «Зеркало».

Leibonik — TАМ

В конце декабря в телеграм-канале «КЛIК» проходило голосование за лучший, по мнению читателей, релиз уходящего года. Было много достойных кандидатов, но группа Leibonik выиграла как опрос об альбоме года, так и о лучшем треке 2023-го. Подписчики отдали свои голоса альбому TАМ. И не просто так.

TАМ — это рассказ Сергея Башлыкевича (Leibonik) о нескольких годах жизни в роли эмигранта. Цепляющий текст, простая искренность и узнаваемые мелодии в песнях из альбома скрасили 2023 год тысячам белорусов, покинувших страну. Возможно, после прослушивания релиза кому-то захочется выпить. Кому-то — перестать пить. Так или иначе, как говорил Сергей в песне Biełarusami: «Жывем далей!»

Applepicker — «Еще больше песен про город и торговые центры»

Никита Орлов, член небезызвестной группы СОЮЗ, целых семь лет собирал материал для своего сольного альбома: что-то внезапно пришло ему в голову на вечеринке, что-то в маршрутке, что-то дома за драм-машиной.

В итоге получился по-особенному уютный, местами ностальгический, но крайне увлекательный альбом «Еще больше песен про город и торговые центры», который по результатам голосования в «КЛIК» занял заслуженное второе место.

Palina — «Ни берега, ни дна»

Эмоциями от нового альбома Полины уже успели поделиться все, кому не лень. Мы и сами писали об этой работе как минимум трижды. Однако каждое прослушивание «Ни берега, ни дна» до сих пор дарит новые эмоции. То ли это от морального состояния зависит, то ли Полина и правда настолько хороша. Хотя сомневаться в том, как особенно она чувствует музыку, уже не приходится.

В голосовании за лучший релиз 2023 года в канале «КЛIК» новинка от Полины заняла третье место.

Anastasia Rydlevskaya — When I can’t speak

Анастасия Рыдлевская занимается музыкой всего год, но уже попала в топ-100 белорусских исполнителей по количеству слушателей в Spotify. Во-первых, ее музыка — это что-то не из этого мира. А во-вторых, нечто потрясающее есть не только в ее музыке, но и в обложках к релизам.

Вне контекста альбом вызывает интересные ассоциации — в нашем случае это единение с природой и магичность. На самом деле Настя в своих песнях поднимает важные личные темы, осознание которых выводит слушателя из магического транса в состояние глубокой рефлексии. Творчество девушки необычно и многогранно. Словами не описать — нужно слушать.

Polyn — 202022

Ходят слухи, что белорусы — короли пост-панка. А что насчет даунтемпо?

Музыканты из трио Port Mone и Илья Самохвалов-Черепко из группы «Петля Пристрастия» объединились в музыкальный коллектив Polyn и выпустили самый серый (по настроению) и горький дебютный альбом 202 022. Вообще по планам музыкантов это должен был быть легкий поп. События последних лет, однако, сильно повлияли на звучание материала. Кажется, вырвалось наружу то, что вырвалось, — и легкости в этом объяснимо немного.

«Грязь» — «По дороге в психбольницу Ч.1»

Кто-то скажет: «„Грязь“ уже не та». А мы скажем: «Попробуйте пережить то, что пережил Денис, и записать об этом целый альбом».

«По дороге в психбольницу» — это подробный и честный рассказ о том, что довело Дениса Астапова, вокалиста группы, до психбольницы. Альбом вобрал в себя самые яркие воспоминания музыканта: от травмирующих событий из детства до смерти Ромы Англичанина. Все это «Грязь» преподнесла под слоем бодрых битов и цепляющих рифм. В релизе также есть пара отсылок к легендарному альбому «Сундук Мертвеца» 2018 года, но найти их — задачка для внимательных слушателей.

Wavy Mroy — Miełancholija

Miełancholija — это смелая попытка белоруса из Норвегии развить жанр R&B в Беларуси практически с нуля. Также это первый белорусскоязычный релиз музыканта — получается, двойной дебют.

В альбоме артист поделился своими мыслями на тему любви, дружбы, жизни вдали от дома и прочими насущными темами. И хоть нам до сих пор слегка непривычно слышать белорусскоязычную R&B музыку, очень надеемся, что Wavy Mroy не бросит эту затею и внесет свой неповторимый вклад в развитие жанра на нашей музыкальной сцене.

KOOB — That Tree

В продолжение темы R&B и джаза нельзя не отметить летнюю новинку от KOOB.

Вокалистка KOOB Валерия aka «белорусская принцесса соула» поделилась многогранным по звуку и смыслам околоджазовым альбомом That Tree. Состоит он из шести песен и сочетает в себе джаз, соул, R&B, фолк и еще уйму жанров, которые слушателю предстоит распознать самостоятельно. По смыслам все так же интересно: мужчины и феминизм, людские пороки, любовь к музыке и птицам.

That Tree — это не легкая музыка для заполнения тишины. В творчество KOOB нужно вслушиваться. Над ним нужно думать. А думать, говорят, полезно.

Разбавим нашу подборку молодежным музлом. Тексты альбома, о которых пойдет речь ниже, слушать тяжело и местами даже стыдно, но и мы не поэтический кружок.

В своем жанре трио uniqe, nkeeei и Artem Shilovets создают самую свежую и стильную музыку. Они и есть воплощение трендов. В альбоме с говорящим названием «2007 Ч.1» ребята умело давят на чувство ностальгии семплами старых поп-песен, которые раньше играли из каждого утюга. Вроде слушаешь что-то до боли знакомое, а вроде бы в целом бит звучит настолько свежо, что его будто пишут в прямом эфире в эту самую секунду. Эмоции от прослушивания альбома не самые определенные, но совсем без них релиз точно не оставит.

Dusia Shukshina — «Огонь простит»

Наконец, немного инди-попа для поднятия духа — и ретро-звучания для поддержания умеренной дозы ностальгии. Минская певица и преподавательница по вокалу Дуся Шукшина поделилась добрым альбомом, который вселяет надежду на лучшее.

«Огонь простит» — это история про жажду жить. В альбом вошли 10 треков с ретро-звучанием, в текстах которых можно бесконечно искать и находить отсылки. Работа звучит довольно аутентично, будто слушаешь реальную кассетную запись, а вокал Дуси обволакивает, как шелковое полотно.

Лучшие релизы 2023 года по версии «КЛІК»

Ниже — плейлист, в котором авторы «КЛІК» собирают лучшие, по их мнению, релизы белорусской музыки за год. В него ежемесячно добавляются новинки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».