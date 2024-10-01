BILD: «Камикадзе-штурм» россиян закончился подлостью от побратимов 1.10.2024, 16:46

Шокирующие кадры показывают реальное отношение армии РФ к своим военным.

Российские солдаты, чудом уцелевшие после неудачного «камикадзе-штурма» вблизи Константиновки, решили сдаться в плен украинской армии. Однако, российская армия открыла огонь по своим солдатам.

Как сообщает немецкое издание BILD, на видео, снятом в прошедшие выходные, был зафиксирован очередной провал российской военной стратегии. Украинские силы уничтожили три бронемашины, а большинство из примерно 20 российских военных, сопровождавших их, погибли. Семь уцелевших российских солдат решили сдаться, используя для этого украинский дрон. Однако, это решение было воспринято российскими военными как акт дезертирства.

В результате, российская армия открыла огонь по своим солдатам, убив по меньшей мере двоих. Судьба еще четверых остается неизвестной. Один солдат чудом уцелел и продолжил движение в сторону украинских позиций.

«Для Путина и его режима человеческие жизни ничего не значат, будь то русские, украинцы или кто-либо другой», - подчеркивает BILD.

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