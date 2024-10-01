закрыть
1 октября 2024, вторник, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BILD: «Камикадзе-штурм» россиян закончился подлостью от побратимов

  • 1.10.2024, 16:46
BILD: «Камикадзе-штурм» россиян закончился подлостью от побратимов

Шокирующие кадры показывают реальное отношение армии РФ к своим военным.

Российские солдаты, чудом уцелевшие после неудачного «камикадзе-штурма» вблизи Константиновки, решили сдаться в плен украинской армии. Однако, российская армия открыла огонь по своим солдатам.

Как сообщает немецкое издание BILD, на видео, снятом в прошедшие выходные, был зафиксирован очередной провал российской военной стратегии. Украинские силы уничтожили три бронемашины, а большинство из примерно 20 российских военных, сопровождавших их, погибли. Семь уцелевших российских солдат решили сдаться, используя для этого украинский дрон. Однако, это решение было воспринято российскими военными как акт дезертирства.

В результате, российская армия открыла огонь по своим солдатам, убив по меньшей мере двоих. Судьба еще четверых остается неизвестной. Один солдат чудом уцелел и продолжил движение в сторону украинских позиций.

«Для Путина и его режима человеческие жизни ничего не значат, будь то русские, украинцы или кто-либо другой», - подчеркивает BILD.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников