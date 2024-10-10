Увидеть Мытищи и умереть 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

10.10.2024, 8:49

3,778

И с перспективами, и со здоровьем у Лукашенко все плохо.

Увидеть Мытищи и умереть. Или наоборот. Собственно, вот и весь итог 3-дневного посещения Москвы.

Ни один принципиальный вопрос не решен. Поддержка на 7-й срок не получена. Кредит – тоже. Протокольно, холодно и со стебом.

До саммита в Казани еще есть немного времени, но это тот ресурс, который играет сейчас против по всем фронтам. Как применительно к отношениям со всеми соседями по периметру, так и к здоровью.

Вернулся синепалый в место силы. Все не очень хорошо, даже плохо. И с перспективами, и со здоровьем.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com