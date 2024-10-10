Увидеть Мытищи и умереть1
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 10.10.2024, 8:49
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И с перспективами, и со здоровьем у Лукашенко все плохо.
Увидеть Мытищи и умереть. Или наоборот. Собственно, вот и весь итог 3-дневного посещения Москвы.
Ни один принципиальный вопрос не решен. Поддержка на 7-й срок не получена. Кредит – тоже. Протокольно, холодно и со стебом.
До саммита в Казани еще есть немного времени, но это тот ресурс, который играет сейчас против по всем фронтам. Как применительно к отношениям со всеми соседями по периметру, так и к здоровью.
Вернулся синепалый в место силы. Все не очень хорошо, даже плохо. И с перспективами, и со здоровьем.
Телеграм-канал «Ник и Майк»