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Увидеть Мытищи и умереть

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 10.10.2024, 8:49
  • 3,778
Увидеть Мытищи и умереть

И с перспективами, и со здоровьем у Лукашенко все плохо.

Увидеть Мытищи и умереть. Или наоборот. Собственно, вот и весь итог 3-дневного посещения Москвы.

Ни один принципиальный вопрос не решен. Поддержка на 7-й срок не получена. Кредит – тоже. Протокольно, холодно и со стебом.

До саммита в Казани еще есть немного времени, но это тот ресурс, который играет сейчас против по всем фронтам. Как применительно к отношениям со всеми соседями по периметру, так и к здоровью.

Вернулся синепалый в место силы. Все не очень хорошо, даже плохо. И с перспективами, и со здоровьем.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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