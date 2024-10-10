В Израиле пообещали «смертельный, точный и неожиданный» ответ Ирану 10.10.2024, 9:05

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Противник даже не поймет, что произошло.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ответ его страны на ракетный удар со стороны Ирана будет «смертельным, точным и неожиданным».

Об этом сообщает Sky News.

«Наша атака будет смертельной, точной и, прежде всего, неожиданной, они не поймут, что произошло и как это произошло, они увидят результаты», — заявил Галант.

Министр обороны Израиля также назвал ракетный удар Ирана в начале октября провальным.

«Кто бы ни напал на нас, он пострадает и заплатит за это», — добавил он.

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