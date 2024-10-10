В Израиле пообещали «смертельный, точный и неожиданный» ответ Ирану
- 10.10.2024, 9:05
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Противник даже не поймет, что произошло.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ответ его страны на ракетный удар со стороны Ирана будет «смертельным, точным и неожиданным».
Об этом сообщает Sky News.
«Наша атака будет смертельной, точной и, прежде всего, неожиданной, они не поймут, что произошло и как это произошло, они увидят результаты», — заявил Галант.
Министр обороны Израиля также назвал ракетный удар Ирана в начале октября провальным.
«Кто бы ни напал на нас, он пострадает и заплатит за это», — добавил он.