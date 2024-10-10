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В России самоликвидировался самолет ЯК-130

  • 10.10.2024, 12:54
  • 5,076
В России самоликвидировался самолет ЯК-130

Стало известно о судьбе пилотов.

Российская военная авиация продолжает терять самолеты не только на войне в Украине.

Как пишет «Диалог.UA» со ссылкой на российские телеграм-каналы, утром 9 октября в Калмыкии разбился учебно-тренировочный борт Як-130, который совершал перелет на аэродром в Волгоградскую область.

Сообщается, что обоим пилотам удалось катапультироваться и их доставили в госпиталь.

Предварительная причина инцидента – отказ техники.

Як-130 – это первый новый, а не модернизированный самолет, созданный в РФ после распада СССР.

Его используют для обучения пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, также он может участвовать в боевых действиях. Всего с 2009 года было произведено более 160 бортов, четыре из которых разбились.

Стоимость одного такого самолета в зависимости от модификации от 7 до 15 миллионов долларов.

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