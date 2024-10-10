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«Путин бы рвал и метал»

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  • 10.10.2024, 13:14
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«Путин бы рвал и метал»

Военный эксперт указал на важный нюанс в Курской области.

Украина допустила серьезную ошибку после начала операции в Курской области. Тогда мы сказали, что нам чужие территории не нужны, и гарантировали, что не будем аннексировать Курщину.

Однако все было бы иначе, если бы наше государство не делало бы таких заявлений или еще лучше - пригласило бы на подконтрольные украинским военным территории Курщины РДК и Легион «Свобода России». В таком случае российский диктатор Владимир Путин понимал бы, что это серьезно. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду».

«В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера - мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Сразу же, входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, мы попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется. Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше - пригласили бы на подконтрольные нам территории Курщины РДК и Легион «Свобода России», пусть бы вывешивали там свои флаги и объявляли о создании «новой России». Вот в этом случае Путин бы рвал и метал», - отметил Жданов.

А так, Путину незачем было спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области, говорит эксперт.

По его словам, в военном смысле эта операция, безусловно, была для нас полезной, ведь украинские военные сковали часть сил противника - группировку численностью 35-38 тысяч человек.

«Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так, она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создает общественный резонанс», - подытожил Жданов.

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