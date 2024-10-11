Путинист Стивен Сигал заявил, что будет воевать на стороне РФ против Украины1
- 11.10.2024, 8:16
И умрет за главу Кремля.
Бывший актер голливудских боевиков Стивен Сигал стал автором пропагандистского фильма с названием «Во имя справедливости». В нем актер-путинист рассказал, как узнал о том, что РФ вторглась на территорию Украины, и какой была его первая реакция.
Новость застала Сигала на Ближнем Востоке.
«Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать», - заявил артист.
Также Стивен Сигал заявил, что планирует воевать на стороне РФ и готов умереть за диктатора путина. Об этом он написал в письме к главе РФ на второй день полномасштабной войны в Украине: «Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом».