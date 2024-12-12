Совет ЕС утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену
- 12.12.2024, 13:51
С 1 января.
Румыния и Болгария вступят в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года, на сухопутных границах двух стран со странами Шенгенского соглашения отменят пограничный контроль, сообщается в официальном аккаунте председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2024 года.
«Министры внутренних дел только что приняли решение об отмене контроля внутренних сухопутных границ с Болгарией и Румынией и между ними с 1 января 2025 года. Большая победа для Болгарии, Румынии и всей Европы», — говорится в сообщении председательства Венгрии в Совете ЕС.
Ранее Австрия выступала против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции в Болгарии и Румынии, но на днях сняла вето.
Шенгенская зона — европейское пространство, где отменен пограничный контроль на внутренней границе. Вступление стран будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма.
Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенскому соглашению еще в марте 2024 года, став участниками «воздушного Шенгена» — тогда был отменен паспортный контроль для пассажиров, пересекающих границу по воздуху и морю.
На данный момент в Шенгенскую зону входят 29 европейских стран.
Болгария и Румыния вошли в ЕС 18 лет назад.