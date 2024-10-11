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Сырский: Россия ослабила свои позиции на фронте

  • 11.10.2024, 8:53
Сырский: Россия ослабила свои позиции на фронте

Главком ВСУ раскрыл подробности.

С начала Курской операции прошло уже более 2 месяцев и за это время ВСУ достигли хороших результатов, продвинулись в более 100 населенных пунктов страны-агрессора России и продолжают там работу.

В рамках Курской операции РФ перебросила около 50 тысяч своих военнослужащих с украинского фронта на собственную территорию. Об этом в документальном фильме рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает «Суспільне».

Сырский отметил, что оккупантов перебросили с направлений в Украине, где они вели наступательные действия, что сыграло на руку украинским военным. Российская группировка на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлении была ослаблена.

«Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции», - подчеркнул главком ВСУ.

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