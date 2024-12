Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Звезда мирового кино поддерживал белорусских оппозиционеров и выступал против диктатуры Лукашенко.

Лауреат BAFTA и номинант на премии «Оскар» и «Тони» актер Джуд Лоу удостоен 2798-й звезды на «Аллее славы» Голливуда.

Торжественная церемония состоялась в четверг, 12 декабря.

Поддержать 51-летнего Лоу пришли двое старших из семерых его детей – 28-летний сын Рафферти и 24-летняя дочь Айрис от бывшей жены Сэди Фрост.

