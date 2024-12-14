Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы» 14.12.2024, 3:00

Звезда мирового кино поддерживал белорусских оппозиционеров и выступал против диктатуры Лукашенко.

Лауреат BAFTA и номинант на премии «Оскар» и «Тони» актер Джуд Лоу удостоен 2798-й звезды на «Аллее славы» Голливуда.

Торжественная церемония состоялась в четверг, 12 декабря.

Поддержать 51-летнего Лоу пришли двое старших из семерых его детей – 28-летний сын Рафферти и 24-летняя дочь Айрис от бывшей жены Сэди Фрост.

Jude Law's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/9jqupwyoWz pic.twitter.com/RFOgfbIWi0 — Variety (@Variety) December 12, 2024

«Мне очень повезло, что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерству и кинопроизводству», – сказал счастливый Джуд Лоу.

На чествовании присутствовала и его нынешняя супруга Филиппа Коэн.

На церемонии режиссер Дэвид Лоури отметил, что звездный киноактер очень предан своему делу.

«Он подходит к работе со смирением и добротой. Он отдается ей с такой степенью преданности, которая пугала бы, если бы не была столь вдохновляющей», – отметил Лоури.

По его словам, Джуд Лоу «никогда не делает одно и то же дважды» и не выбирает легкий путь.

А продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес выразила мнение, что талант Лоу и его преданность своему делу покорили зрителей по всему миру.

За свою 30-летнюю карьеру Лоу успел сняться в 90 картинах.

Среди самых известных – фильмы «Гаттака», «Талантливый мистер Риппли» и «Шерлок Холмс», сериалы «Молодой папа» и «Звездные войны».

Отметим, звезда мирового кино поддерживал белорусских оппозиционеров и выступал против диктатуры Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com