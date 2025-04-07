У берегов Великобритании нашли датчики, с помощью которых РФ следила за атомными подлодкам 7.04.2025, 7:42

Лондон также подозревает в шпионаже суперъяхты российских миллиардеров.

Британские военные обнаружили в водах рядом с Великобританией сенсорные датчики, которые могли использоваться Россией для слежки за атомными подводными лодками страны. Об этом пишет The Sunday Times, журналисты которой поговорили с бывшими министрами обороны, высокопоставленными военнослужащими и экспертами

Несколько датчиков были обнаружены благодаря тому, что были выброшены на берег. Остальные были найдены с помощью минных тральщиков британского флота. В материале газеты говорится, что устройства были найдены «в последние годы».

По версии Минобороны Великобритании, они были установлены Москвой для отслеживания перемещений четырех британских подводных лодок Vanguard, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.

Двое собеседников The Sunday Times утверждают, что примерно в 2020 году рядом с «критически важными» для Великобритании подводными кабелями были обнаружены российские подводные беспилотники. Поблизости не было никаких кораблей или подлодок, что позволяет предположить, что беспилотники преодолели большие расстояния, чтобы добраться до кабелей. Минобороны Великобритании посчитало, что беспилотники пытались повредить подводные коммуникации, но на сегодняшний день нет никаких доказательства, что сделать это удалось.

Трое собеседников The Sunday Times в Минобороны утверждают, что еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину у Лондона были разведданные о том, что суперъяхты российских миллиардеров вероятно использовались для разведки у берегов Великобритании. В публикации приводится один из таких случаев. В 2018 году британский десантный корабль HMS Albion вынужденно покинул порт в Лимассоле после того, рядом с ним причалила огромная яхта, принадлежащая «российскому олигарху» (имя не уточняется — прим.). Экипаж корабля принял решение покинуть порт, заподозрив яхту в скрытом наблюдении.

Высокопоставленные военные в разговоре с журналистами сравнили технологическое противостояние под водой с космической гонкой между США и Советским Союзом во времена холодной войны.

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